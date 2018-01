Livres: ‘’Modibo Keita, portrait inédit du président ‘’ de Daouda Tékété bientôt dans les librairies - abamako.com

‘’Modibo Keita, portrait inédit du président’’ est le dernier livre du journaliste écrivain Daouda Tékété. Le livre édité par Cauris livres qui en sept (7) chapitres, vingt trois (23) sous chapitres, émaillé avec plein d’images, plonge le lecteur dans la face cachée de Modibo Kéïta, le premier président de la République du Mali. Le pré-lancement du livre a eu lieu le Vendredi 19 Janvier 2018 au mémorial Modibo Keita devant un parterre d’amoureux du livre, des membres des familles Keita et Tékèté, d’hommes politiques, d’anciens compagnons de l’illustre disparu ainsi que des jeunes qui aspirent marcher sur les traces de feu Modibo Keita.



En prélude au 20 Janvier fête commémorant la naissance de l’armée malienne, une armée façonnée par Modibo Keita, Cauris livres et l’auteur du livre ont décidé de mettre de l’eau à la bouche des maliens en pré lançant le chef d’œuvre de Tékétè qui risque d’être le best-seller de l’année 2018 tant il regorge d’information sur la face cachée du 1er président de la République du Mali Modibo Keita. Fruit d’une longue recherche sur l’homme, sa vision pour un Mali émergent, ses multiples combats pour y parvenir, ses souffrances après le putsch du 19 Novembre 1968. Ce livre parsemé de croustillants et souvent d’émouvants récits expose la vie de Modibo Keita.



Daouda Tèkètè, à l’entame de ses propos, a annoncé qu’il est issu du mouvement pionnier et bercé dès sa tendre enfance dans les idéaux du premier président du Mali Modibo Keita car ayant eu des parents qui militaient au sein l’US RDA. « J’ai beaucoup appris sur Modibo Keita en Union Soviétique qu’au Mali ici. J’ai eu une bourse d’étude pour l’Union Soviétique et comme depuis ma tendre enfance j’avais de l’admiration pour l’homme, j’en ai profité pour beaucoup apprendre sur lui », raconte-t-il. Son retour au pays coïncide avec la prise de pouvoir des militaires, donc impossible de parler d’un livre sur lui, mais les recherches continuent sur l’homme, sa situation après le putsch jusqu’à sa mort.



En sept chapitres, vingt trois sous chapitres avec des images à l’appui notamment celle de sa cellule de Kidal dans laquelle il a passé huit longue année sur un lit qui mesurait 1m60 alors que lui-même mesurait 2 m 02, le livre de Daouda Tékétè relate toutes les facettes de la vie du premier président de la République du Mali. Il a tenu a salué certaines personnalités sans lesquelles le livre n’allait voir le jour comme Mme Dramé Kadiatou Konaré, la Directrice de Cauris livres, l’ancien compagnon de Modibo Kéïta Seydou Badian Kouyaté, les membres de la famille du défunt etc.



Selon la Directrice de Cauris Livres Mme Dramé Kadiatou Konaré, le livre de Daouda Tékètè est une référence et contient des informations qu’aucun autre livre sur l’homme n’en contient à cause de la dextérité de l’auteur qui a fouiné là où aucun n’a osé y mettre pied. Elle a noté que le livre sera achevé et lancé dans le premier semestre de l’année 2018. Les émouvants témoignages des membres de la famille Keita, des anciens collaborateurs de l’ancien président de la République sur ses énormes qualités de leaders, de père de famille, d’enseignant, de président ont ému la salle. Beaucoup de révélations sur le premier président de la République du Mali sont faites dans le livre de Daouda Tékètè.



Moussa Samba Diallo