Statut du personnel enseignant: Le décret signé en conseil des ministres Publié le lundi 22 janvier 2018 | Le Républicain

Le Conseil des Ministres s'est réuni en session ordinaire, le vendredi, 19 janvier 2018 dans sa salle de délibérations au Palais de Koulouba sous la présidence de Monsieur Ibrahim Boubacar Keita, Président de la République. Après examen des points inscrits à l’ordre du jour, le conseil a adopte des projets de textes. Parmi ceux-ci, l’adoption du projet de décret fixant les modalités d’application du statut du personnel enseignant de l’enseignement secondaire, de l’enseignement fondamental et de l’éducation préscolaire et spéciale. Selon le communiqué du conseil des ministres, les enseignants sont les principaux responsables des activités pédagogiques des élèves et étudiants.



Ils ont le devoir d’assurer l’éducation, l’enseignement et l’évaluation. Ils contribuent à la rénovation des programmes et méthodes pédagogiques et participent aux activités d’assistance pédagogiques, de formation continue, de recherche et de production de matériels didactiques. Ainsi, dans le souci d’améliorer les conditions de vie et de travail du personnel enseignant, poursuit le communiqué, la loi n°2018-007 du 16 janvier 2018 portant statut du personnel enseignant de l’enseignement secondaire, de l’enseignement fondamental et de l’éducation préscolaire et spéciale a été adoptée. «Le présent projet de décret précise les modalités d’application de cette loi», conclu le conseil des ministres.



Hadama B. Fofana