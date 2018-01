Lutte contre le paludisme: Total Mali offre 200 moustiquaires imprégnées à la population de la commune IV - abamako.com

Lutte contre le paludisme: Total Mali offre 200 moustiquaires imprégnées à la population de la commune IV Publié le lundi 22 janvier 2018 | Le Républicain

Dans le cadre de sa responsabilité sociétale, Total Mali a organisé le jeudi 18 janvier 2018, une cérémonie de don à la population de la commune IV en mettant à leur disposition 200 moustiquaires imprégnées qui sera distribué dans les différents CSCOM. C’était au centre d’Etat Civil de Hamdallaye, en présence des autorités traditionnelles, locales, des responsables sanitaires du quartier et ceux de la société.



Ces 200 moustiquaires imprégnées seront d’un atout considérable pour les centres de santé, à en croire les responsables de la commune. Ils ont apprécié à sa juste valeur cette générosité de Total Mali. Parlant des raisons de ce don, dans son intervention, le représentant du Directeur Général de Total Mali, Bourahima Guindo, Chargé de mission, chef de projet gpl, communication relation publique, a expliqué que cette opportunité leur a été offerte par le dynamique chef de quartier de Hamdallaye qui a sollicité Total Mali pour des actions de proximité pouvant contribuer au bien-être de la population. « En tant que société citoyenne, Total Mali implantée dans la commune avec plusieurs points de vente et son siège social dans le célèbre quartier ACI 200, a apprécié la démarche de M. Sissoko.



En réponse Total Mali a décidé d’apporter sa contribution dans le volet sanitaire en mettant à la disposition du chef de quartier 200 moustiquaires imprégnées qu’il compte affecter aux différents CSCOM », a-t-il précisé. Tout en soulignant que ce geste s’inscrit dans le cadre de la responsabilité sociétale de la société au bénéfice des populations qui travaillent inlassablement chaque pour que les entreprises installées dans la commune puissent prospérer. De même, il dira que la lutte contre le fléau du paludisme avec l’utilisation des moustiquaires imprégnées ne peut se qu’en conjuguant les efforts de l’Etat et les initiatives du secteur privé et que Total joue ainsi sa partition.



En fin, il a souligné que leurs actions s’étendront aux autres communes du district de Bamako. Le chef de quartier de Hamdallaye, Mohamed Sissoko qui a fait la demande auprès de la société, n’a pu cacher sa joie. Il a ainsi remercié les responsables de Total Mali pour ce geste combien important pour eux. Le Maire délégué du centre d’Etat Civil de Hamdallaye, Mme Dagnoko Fatoumata Traoré, a apprécié cette initiative de Total. Elle dira que c’est une très bonne chose et que si toutes les entreprises faisaient la même chose il y aura moins de maladies. Le Président FENASCOM, Dankounba Keita a déclaré que les moustiquaires imprégnées contribuent beaucoup à la préserver la santé des populations.



Ousmane Baba Dramé