Présidentielle 2018 : Dramane Dembélé est candidat à la candidature de l’Adéma - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Présidentielle 2018 : Dramane Dembélé est candidat à la candidature de l’Adéma Publié le lundi 22 janvier 2018 | L’Indicateur Renouveau

© aBamako.com par Momo

Lancement des festivités du centenaire du Président Modibo Keita

Bamako, le 11 juin 2015, le CICB a abrité la cérémonie de lancement des festivités du centenaire du Président Modibo Keita, c`était sous la Haute présidence de SEM, Ibrahim Boubacar KEITA Tweet

Au lancement de son livre : “Un nouveau pacte social solidaire”, présenté comme projet de société, Dramane Dembélé, a déclaré sa candidature aux primaires de l’Alliance pour la démocratie au Mali (Adéma/PASJ). C’était le samedi à la Maison de la presse.



“J’ai écrit ce livre, c’est pour me présenter aux primaires de l’Adéma”. Dramane Dembélé a ainsi annoncé sa volonté d’être le porte-étendard du parti de l’Abeille à la présidentielle de juillet. Eliminé dès le premier tour de l’élection du président de la République en 2013, Dramane Dembélé veut regagner la confiance des militants de son parti avec son livre.







“Le Nouveau pacte social solidaire est un projet de société ambitieux et cohérent. Il se décline en vision et en programme avec des propositions adaptées au Mali, à la situation, aux besoins du Mali dans l’urgence et surtout dans la perspective”, a soutenu l’auteur.



Le projet de société repose sur six axes : l’éducation et l’emploi, la défense et la sécurité, la création de richesse, la gouvernance territoriale, la culture et la santé et l’intégration et la diaspora.



Après un état des lieux du système éducatif malien, Dramane Dembélé prévoit l’organisation d’assises nationales de la refondation de l’éducation du Mali en vue de produire un programme consensuel.



“Ces assises visent essentiellement l’avènement de la nouvelle école ouverte avec un programme de développement de la e-formation à l’heure du numérique et du digital”, a soutenu Dramane Dembélé. Aussi, il a annoncé une allocation forfaitaire de rentrée scolaire aux parents démunis pour les fournitures scolaires de leurs enfants.



Sur le plan de la défense et de la sécurité, l’ancien ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat d’Ibrahim Boubacar Kéita, entend “tripler en 15 ans, le nombre des éléments des Forces de défense et de sécurité”. Il prévoit également la poursuite de la reconstruction de l’armée engagée par le régime en place à travers la Loi d’orientation et de programmation militaire. Des reformes sont annoncées pour les autres axes évoqués dans le livre.



Dramane Dembélé est la deuxième personne, après le maire de Sikasso, Kalfa Sanogo, à déclarer sa candidature aux primaires de l’Adéma. Mais leur parti reste divisé sur une candidature contre le président Ibrahim Boubacar Kéita.



A six mois de l’élection le président de l’Adéma, Tiémoko Sangaré et plusieurs cadres du parti sont dans le gouvernement. La date des primaires n’est pas toujours pas connue.



Maliki Diallo