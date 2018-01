Célébration du 57e anniversaire des FAMA : L’opposition demande des comptes sur les 1230 milliards de F CFA mobilisés pour l’armée - abamako.com

Conférence de presse de l’opposition

Bamako, le 23 octobre 2017 l’opposition a tenu une conférence à la maison de la presse Tweet

L’opposition salue l’engagement, le sacrifice et la détermination qui ont permis aux Forces armées maliennes de remporter des succès en déjouant des attentats ou des attaques terroristes à travers le pays malgré l’insuffisance des moyens. Selon elle, pour rehausser le moral des troupes et renforcer leurs capacités opérationnelles, il est important d’organiser les Etats généraux sur l’impact de 1230 milliards de F CFA qui ont été mobilisés pour doter l’Armée nationale en équipements modernes.



Au micro de Studio Tamani, Tiébilé Dramé président du Parena et membre de l’opposition, a expliqué que “1230 milliards de FCFA ont été votés par l’Assemblée nationale pour doter notre Armée. Malgré ces sommes colossales pour doter nos Forces d’armées et de sécurité, l’insécurité ne cesse d’augmenter dans notre pays ; le sang ne cesse de couler. La question qui se pose : est-ce que les immenses ressources votées arrivent à destination ? L’Assemblée nationale doit mettre en place une commission d’enquête pour vérifier la destination des fonds votés pour nos FAMa. Je pense que le président de la République doit organiser les Etats généraux sur l’Armée pour savoir ce qui ne va pas”.







CELEBRATION DU 57e ANNIVERSAIRE DES FAMA : Les épouses des militaires détenus réclament justice



Le Collectif des épouses des militaires et paramilitaires poursuivis dans l’affaire dite des “21 bérets rouges” a célébré samedi le 57e anniversaire de l’Armée malienne dans un contexte de déception. Selon elles, cette tristesse est beaucoup plus grande pour leurs époux qui attendent leur jugement depuis plus de 4 ans. Le Collectif envisage une marche pacifique en direction de Koulouba pour réclamer la libération de leurs maris. Au micro de Studio Tamani, Konaré Lafia Diarra, membre du Collectif, a regretté qu’après 4 ans de détention provisoire contraire au Code de procédure pénal, leurs maris soient toujours en détention préventive. Elle a annoncé une nouvelle marche dans les prochains jours.