Développement local : Sikasso dévoilent ses priorités Publié le lundi 22 janvier 2018 | L'Indicateur Renouveau

A l’invitation du président du Conseil régional de Sikasso, Yaya Bamba, le ministre des Collectivités territoriales, Alhassane Ag Hamed Moussa, était ce jeudi 18 janvier 2018 à Sikasso pour présider la réunion du Comité de pilotage du développement économique régional de la 3e région (Copilo-2018).











“Faire de la région de Sikasso une grande mégapole agricole ouverte aux espaces sous-régionaux”. Ces propos pleins d’engagements du ministre relancent bien la rencontre des acteurs de la région sur les objectifs de développement pour 2018.



La cérémonie d’ouverture des travaux a eu lieu dans la salle de conférence du Conseil régional de Sikasso en présence des partenaires techniques et financiers, les élus, les services techniques de l’Etat, les membres de la société civile, le secteur privé.



La réunion, axée sur les orientations stratégiques de développement de la région de Sikasso ; à savoir : la promotion d’une gestion durable des ressources naturelles ; le renforcement des capacités des ressources humaines ; la promotion d’une économie régionale performante ; l’amélioration de la couverture en réseaux de téléphonie mobile, d’infrastructures et d’équipements, etc. a été l’occasion d’un engagement partagé entre tous les acteurs.



A l’ouverture des travaux, le chef du département des Collectivités territoriales, a souligné que les objectifs de cette rencontre sont conformes à la vision issue des Etats généraux de la décentralisation tenus en octobre 2013.



A l’issue de ces Etats généraux, les autorités régionales de Sikasso, a-t-il rappelé, se sont engagées à “faire de la région de Sikasso, une grande mégalopole ouest-africaine dont l’économie moderne, compétitive et diversifiée, fondée surtout sur l’agroforesterie, constitue un facteur de stabilité sociale et d’ouverture vers des espaces sous-régionaux, voir internationaux avec comme plaque tournante la région de Sikasso”.



Le ministre Alhassane Ag Hamed Moussa, a salué cet engagement des autorités de la Cité verte du Kénédougou. Il a salué la proactivité qui a toujours caractérisé le Conseil régional de Sikasso dans le cadre des initiatives de développement de la cité.



“La présente rencontre illustre bien la stratégie que vous vous êtes fixée afin de relever ces défis au niveau régional”, a-t-il dit. A cet effet, le ministre Alhassane Ag en appelle à toutes les bonnes volontés pour accompagner la région dans ses initiatives et particulièrement les partenaires techniques et financiers.



Cette rencontre a été une occasion pour les participants d’apprécier la qualité des apports des partenaires techniques et financiers de la région dont le montant global du financement se chiffre à plus de 15 milliards de F CFA en 2017. Ces montants ont permis au Conseil régional de Sikasso de réaliser d’importantes actions conformément aux axes d’orientations stratégiques de la région.



La région de Sikasso avec sa superficie de 71 790 km2, compte 147 communes, abritant une population de 3 044 848 d’habitants et soumise à une économie à vocation agro-sylvo-pastorale fait face à d’énormes défis à relever. On peut retenir, entre autres, le développement territorial cohérent, équilibré et durable ; la gouvernance participative et inclusive du territoire ; l’amélioration de l’offre de services de qualité aux populations ; le suivi évaluation des actions de développement.



Dans les perspectives, les autorités régionales s’engagent, à : faire la promotion des filières porteuses de la région notamment la pomme de terre et le lait. Il s’agit aussi de promouvoir une gestion durable des ressources naturelles ainsi que la promotion des plantations familiales, conformément à la vocation de la région.



Correspondant particulier