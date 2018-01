Pour les FAMA : le Centre d’Infanterie militaire de Koutiala est opérationnel - abamako.com

Pour les FAMA : le Centre d'Infanterie militaire de Koutiala est opérationnel Publié le lundi 22 janvier 2018

Le Centre d’infanterie militaire de Koutiala est pleinement opérationnel depuis deux mois. Faisant partie des efforts déployés par les autorités dans le cadre de l’amélioration des conditions de vie et de travail des Forces Armées nationales, cet unique centre situé dans la région de Sikasso à sept kilomètres de Koutiala est un des préalables pour bâtir une Armée digne de ce nom.



Depuis deux mois, plus de sept-cents nouvelles recrues suivent des formations communes de base au centre d’infanterie militaire de Koutiala.



Créé en mars 2013, le centre deviendra un centre permanent d’infanterie en 2016. Actuellement, il accueille les militaires des Forces Armées en général et de l’infanterie en particulier. Sa vocation est dédiée à l’entrainement et à la formation des Forces Armées sous la responsabilité du groupe de planification, de coordination de conduite et de formation et entrainement au sein de l’Armée de Terre.



Sur place, les nouvelles recrues bénéficient d’une formation commune de base, d’une formation classique et de formations opérationnelles en plus d’un renforcement des capacités.



Reparties en six compagnies, les recrues qui y suivent une formation professionnelle rigoureuse dans les domaines militaires, notamment en maniement des armes, de l’école du soldat, en tirs et en discipline, sont encadrées par près de quatre-vingt formateurs.



Innovant, ce centre permettra aux jeunes en formation de répondre aux attentes de la Nation dans l’avenir.



En pratique, les nouvelles recrues dans la Gendarmerie, l’Armée de Terre, l’Armée de l’Air, la Garde nationale, la Transmission et le Génie, seront automatiquement admises dans ce centre qui leur offrira une formation complémentaire de qualité.



Installé à sept kilomètres de Koutiala dans la région de Sikasso, le centre est doté d’une Infirmerie, d’une salle de Soins et d’une salle d’observation.



Au terme de leur formation, les jeunes recrues seront reparties entre les différents corps des Forces Armées et de Sécurité du Mali au service de la Nation.



Ali Guindo