Pr. Samba Sow, de nouveau primé pour ses efforts dans la recherche sur les maladies infectieuses.



Quatre mois seulement après le prix Roux à lui décerné aux États unis (mercredi 4 octobre dernier à Washington) par le Couple Roux, le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Pr Samba Sow, vient d’être distingué par la Fondation Bill et Milinda Gates.







Ce chercheur émérite nommé ministre de la République en avril 2017, s’est vu attribuer le prix First Global Champion de la Fondation du richissime américain Bill et sa femme Milinda Gates. Quel honneur pour le Mali à travers son ministre de la Santé et de l’Hygiène publique dont les qualités professionnelles ne font plus l’ombre d’aucun doute.



Au plan national, le Gouvernement du Mali, informé de l’attribution du Prix First Global Champion de la Fondation Bill et Melinda GATES au Professeur SOW, a adressé ses chaleureuses félicitations au récipiendaire. C’était en Conseil des ministres du vendredi 19 janvier 2018. Ce prix, premier du genre, fait de notre ministre-chercheur un ambassadeur de cette fondation dans le domaine de la lutte contre la maladie en général et pour la vaccination en particulier.



Il faut rappeler que le Pr Samba Sow est lauréat de plusieurs prix internationaux (voir photo). Réputé pour son humilité et son sens élevé pour la patrie, Samba Sow préfère toujours dédier ses prix au Mali, à son corps de métier et principalement à la vaccination.



Il y a quelques mois seulement ce ministre malien a renoncé, au profit de la vaccination dans son pays, une bagatelle de 50 millions de francs CFA.