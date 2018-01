Les Forces Armées Maliennes: espoir présidentiel - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Les Forces Armées Maliennes: espoir présidentiel Publié le lundi 22 janvier 2018 | fama.ml

© aBamako.com par A S

Célébration du 57 anniversaire du 22 septembre 2018 à Kati

le Président de la République, Chef Suprême des Armées, Ibrahim Boubacar Kéïta a fait la revue de la troupe à Kati Tweet

C’est un Président plein d’enthousiasme et de fierté qui s’est exprimé le 20 janvier fête de l’Armée malienne. Le Chef Suprême s’engage à mettre les militaires dans des conditions requises pour un combat suprême. Ce défi sera relevé rassure-t-il même si les stratégies de combat ont changé. Les Forces armées a-t-il promis s’adapteront à travers les formations et avec l’acquisition de la troisième dimension à la guerre asymétrique et seront au rendez-vous des Nations. Il a évoqué le G5-Sahel avec satisfaction. En évoquant les raisons de la grande crise dans notre pays venue d’ailleurs notamment de la Libye, le Président est optimiste pour un retour total de la paix et de la stabilité dans notre pays et cela avec lui.







Dix militaires ont reçu la reconnaissance de la patrie au cours de ce 57ème anniversaire à Kati. A titre posthume, le capitaine Moussa Siaka Koné, l’adjudant-chef Siné Koné, le caporal Kary Diarra et le 2ème Cl Boubacar S Mariko ont été médaillés de la croix de la valeur militaire. D’autres de la médaille de mérite militaire et des blessés. Ces reconnaissances valorisent des hommes qui ont donné leur sang pour la sauvegarde de la patrie.