Flash - Élections générales de 2018 : Au-delà des discours…

A l'issue de la 23è session du Comité de suivi de l’accord de paix, le gouvernement et les groupes armés (Plateforme et Coordination des mouvements de l'Azawad) ont affiché une volonté de voir les futures échéances électorales se tenir aux dates prévues. Les trois parties signataires de l’accord d’Alger se disent conscientes de l'importance du respect des futurs calendriers électoraux. Mais selon certains observateurs, il est difficile de tenir les élections générales de 2018 dans les conditions actuelles, où la dégradation de la situation sécuritaire ne permet pas l’organisation d’élections libres, crédibles et transparentes.











Les futures élections générales constituent l'un des défis majeurs pour le pays. Du côté du gouvernement, on estime que tout sera mis en œuvre pour que ces scrutins se tiennent et qu'ils soient les plus inclusifs possibles. Le nouveau Premier ministre avait déclaré que la tenue de ces élections aux dates indiquées faisait partie de ses priorités.



Les groupes armés signataires, qui se sont très souvent opposés à la tenue des élections, se disent disposer à participer au processus. Cependant, a déclaré Me Harouna Toureh, porte-parole de la Plateforme, la bonne foi des parties ne suffit pas, il faut travailler à rétablir la sécurité.



=======================



GAO : Encore un braquage



Un opérateur économique de la région de Gao a été braqué, le jeudi dernier à Fafa dans le cercle d'Ansongo par deux hommes armés sur une moto. Selon des sources locales, l’opérateur a été dépouillé de tous ses biens et le chauffeur de son véhicule a été légèrement blessé par les assaillants.



-==================



TOMBOUCTOU : Les manifestants obtiennent des garanties…



Vingt-quatre heures après avoir organisé une journée « ville morte » à Tombouctou pour dénoncer « l’insécurité qui perdure » dans la ville, les associations initiatrices de l’événement affirment avoir obtenu des garanties, en vue du renforcement de la sécurité.



Le cadre de concertations et d’actions pour la sécurité affirme avoir obtenu de l’exécutif local la multiplication des patrouilles. Patrouilles militaires le jour, mais aussi nocturnes, ce qui est une nouveauté. A Tombouctou, il n’y avait jusque-là quasiment pas de patrouilles la nuit, et des quartiers entiers sont livrés à des bandes armées.



Autre décision annoncée après la journée ville morte, largement suivie le mercredi dernier, les patrouilles auront également lieu de la ville de Tombouctou vers des axes routiers. Notamment en direction de la localité de Goudam, ou encore vers celle de Bambara Maoudé, un tronçon menant vers le centre, mais qui reste impraticable à cause de l’insécurité.



=================



DOUENZA : Un homme enlevé



Un homme âgé d'une quarantaine d'années a été enlevé, lundi 15 janvier dernier, par des hommes armés à Kerena, dans le cercle de Douentza. Selon des sources locales, les assaillants lui reprochent d’être l'auteur de nombreux cas de vols dans le cercle. Des recherches sont en cours pour le retrouver.



==========================



ALMOUSTARAT : Vaste campagne de vaccination



Plus de mille trente enfants (0 à 5 ans) ont été vaccinés contre la poliomyélite à Almoustarat, dans le cercle de Bourem, lors du deuxième passage de la campagne de 2018. Ces chiffres ont été communiqués par le centre de santé communautaire. Selon les responsables sanitaires, plus de 95% des enfants ont été vaccinés entre le 12 et le 15 janvier 2018.



====================



KADIOLO : Des cas de rougeole détectés



Trois cas de rougeole ont été détectés, le jeudi dernier, à Kadiolo chez des enfants de moins de trois ans. Les parents de ces derniers travaillent sur le site d’orpaillage de Machogo. Une équipe a été déployée sur le site par le district sanitaire pour vacciner tous les enfants âgés de 9 mois à cinq ans. L'opération a concerné les 4 sites d’orpaillages de la commune dont la population est estimée à plus de 40.000 habitants.



======================



ANSONGO : Rencontre sur les méthodes d’assainissement



Plus de cinquante leaders de la région de Gao participent depuis vendredi à Ansongo à une rencontre axée sur les méthodes d’hygiène et d'assainissement. Cette session a pour objectif de doter les leaders communautaires et les agents de santé de compétences sur la gestion en eau et l'hygiène. Les participants sont venus des cercles de Gao, Bourem et Ansongo.



====================



FEMAFOOT : Bavieux retire sa plainte contre la FIFA



Suite à une intervention du ministre des Sports, le candidat à l’élection du président de la Femafoot a retiré sa plainte devant le TAS et promis de travailler avec le CONOR pour la mise en place d’un nouveau comité exécutif.



«Nous avons saisi le Tribunal arbitral du sport, non pas pour empêcher la reprise des élections mais simplement pour contester la décision d’annulation de notre Comité exécutif qui a été prise par la FIFA sans support réglementaire. Mais à la demande du ministre des Sports, nous avons retiré la plainte qui avait été déposée au TAS». C’est par ces mots que le camp de Mamoutou Touré «Bavieux», candidat à l’élection du président de la Fédération malienne de football (Femafoot), a confirmé le retrait de sa plainte devant le Tribunal arbitral du sport (TAS).



Après la décision d’invalidation de leur bureau par la FIFA, Bavieux Touré et ses colistiers avaient saisi la juridiction de Lausanne, mais aussi la commission recours de la FIFA et l’on s’acheminait, inexorablement, vers une nouvelle bataille juridique entre les protagonistes de la crise qui divise le monde du football national depuis quatre ans.