Sport : La 2ème édition du cross international du bien-être et de l'excellence tenue le samedi dernier à Kalaban Coura Publié le lundi 22 janvier 2018 | Le Pays

Le cross international du bien-être et de l’excellence a, en partenariat avec l’académie sportive de Kalaban, organisé la 2ème édition de sa compétition à Kalaban Coura. Avec comme objectif améliorer la santé et détecter les talents de participants pour une éventuelle participation à des rencontres internationales, le cross s’est déroulé sur une distance d’environ 4 Kilomètres. Les trois premiers de chaque catégorie ont réussi respectivement 50.000F, 40.000F et 25.000F en plus de la médaille.



L’initiateur de la compétition, Ahmidou Guindo a, avant le début de la cérémonie, précisé que cette 2ème édition du cross international du bien-être et de l’excellence est une initiative des jeunes de Kalaban Coura pour créer un cadre de rencontre de toutes les générations pour se donner la forme, améliorer la santé et détecter les talents qui peuvent participer éventuellement à des rencontres internationales. Il vise à long terme de créer un cadre de recréation sportif à travers le monde entier.



Aux dires des organisateurs, neuf centres sportifs de Kalaban Coura dont l’académie sportive de Kalaban, l’association sportive de Kalaban, le centre Amadou Guindo, le Centre arc en ciel, le centre Bagara, l’amitié, l’unité, … ont pris part à cette compétition.



Ils, les coureurs, étaient repartis en trois catégories ; une pour les filles et deux (amateur et professionnel) pour les garçons.



Le cross s’est déroulé sur une distance d’environ 4 kilomètres. Le départ a été donné au niveau du rond-point de Kalaban Coura situé à l’entrée de Niamakoro Courani. Les coureurs ont quitté ce rond-point pour faire le tour de la première plaque de Garantiguibou et revenir à leur lieu de départ.



A l’arrivée, les trois premiers de chaque catégorie ont, en plus de la médaille, réussi respectivement 50.000F ,40.000F et 25.000F.



Dans la catégorie féminine, Rokiatou Maiga de l’académie sportive de Kalaban, Amanita Samaké de l’association sportive de Kalaban et Fatoumata Traoré de l’académie sportive de Kalaban étaient les trois victorieuses.



Les victorieux dans la catégorie amateur chez les hommes sont respectivement Fousseyni Sogodo de l’académie, Yaya Kouyaté de l’association sportive de Kalaban et Baba dicko de l’académie.



ET enfin chez les professionnels, Apres Kassim Sangaré de l’association sportive de Kalaban, les deux autres victorieux, le 2ème Amidou Keita et le 3ème Aliou S Coulibaly sont de la police.



Apres avoir félicité les coureurs, l’initiateur Ahmidou Guindo a précisé que tout le monde, sans distinction d’âge, de sexe, de couleur, peut participer à ces compétitions qu’il compte désormais organiser chaque année. A travers cet espace, l’initiateur affirme qu’ils feront des sensibilisations sur les challenges de notre époque comme les accidents de circulations, l’intégration africaine, l’acceptation des uns et des autres et la paix...



Vivement la prochaine édition.



Boureima Guindo