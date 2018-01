Célébration de la journée internationale des douanes : L’administration des douanes du Mali sera au rendez-vous! - abamako.com

Publié le lundi 22 janvier 2018 | Le Sursaut

Sous le thème mondial : « Un environnement commercial sûr au service du développement économique », les douanes du Mali ne seront pas en marge de la célébration de la journée internationale des douanes. Sous la clairvoyance de son Directeur Général, l’Inspecteur Général des douanes Aly Coulibaly, une commission d’organisation est à pied d’œuvre, des semaines durant. Elle a concocté un programme riche d’activités s’étalant sur deux jours (du 25 au 26 janvier).











La tradition est perpétuée. Chaque année, la Direction générale des douanes du Mali, conformément aux orientations de l'Organisation Mondiale des Douanes (OMD) célèbre la Journée Internationale des Douanes (JID). Après le succès de la célébration de cet événement annuel des douanes sur le plan mondial de l’an dernier, dont le thème portait sur « L'analyse des données au service d'une gestion efficace des frontières », la commission d’organisation de la JID est revenue à la charge en apportant une touche particulière à cet événement dans le cadre de son édition 2018.



Cette année contrairement aux autres années, l’événement s’étendra sur deux jours, toujours au même lieu, à savoir, dans la cour de la Direction Générale des douanes, sous le patronage du ministre de l’Economie et des Finances, Dr Boubou Cissé et en présence des partenaires des douanes du Mali et du grand public.



La célébration de cette journée débute le jeudi 25 janvier, par une cérémonie inaugurale, émaillée des allocutions. Cette cérémonie sera suivie par la coupure du ruban symbolique du nouveau Monument des morts. Un monument de couleur noire, érigé en mémoire des douaniers tombés sur le champ d’honneur. Toujours lors de la première journée, les gabelous disputeront dans l’après midi un match de gala contre leurs homologues du Burkina Faso. Cela par l’entremise de l’équipe AS Douanes de Sikasso, qui noue un partenariat exemplaire avec l’équipe des douaniers du Faso.



Le vendredi 26 janvier, la célébration de la journée Internationale des douanes proposera la projection d’un magazine « Au cœur des Douanes » sur les réalisations notables des douanes maliennes durant l’exercice écoulée. Suivront, respectivement, une conférence débat sur le thème : « Un environnement commercial sûr au service du développement économique » avec des panels animés par des cadres des douanes et la traditionnelle, cérémonie de départ à la retraite des valeureux agents et cadres des douanes.



A signaler que cette année, ils sont une quarantaine d’agents de constatation, de contrôleurs et d’inspecteurs des douanes à faire valoir leur droit à la retraite. A cet effet, la direction générale des douanes, la mutuelle des douanes et le syndicat des travailleurs des douanes entendent leur rendre un hommage mérité.



Moustapha Diawara