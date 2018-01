Moussa Sinko Coulibaly: ‘’Tous les marchés de l’armée ont été surfacturés’’ - abamako.com

Moussa Sinko Coulibaly: ''Tous les marchés de l'armée ont été surfacturés'' Publié le lundi 22 janvier 2018 | Le Pays

La plateforme pour le changement avec le slogan ‘’faisons le Mali autrement’’ a officiellement pointé le bout du nez. Il a donné le ton de son arrivée sur le paysage politique national à la faveur d’un meeting populaire tenu samedi dans l’après-midi sur le terrain de football de Magnambougou en Commune VI du district. Ce mouvement est piloté par le Général d’Armées Moussa Sinko Coulibaly. La plateforme d’ores et déjà se fixe un double objectif : briguer la magistrature suprême et barrer la route au régime d’IBK lors de l’élection présidentielle à venir.











Quand un militaire se lance sur le terrain politique, cela fait toujours du bruit. Le cas du Général Moussa Sinko Coulibaly n’en fera pas exception. Démissionnaire de l’Armée et de son poste de Directeur Général de l’Ecole de Maintien de la Paix ‘’Alioune Blondin Bèye’’ en fin novembre pour contribuer autrement à trouver les solutions aux défis politiques, économiques, éducatifs, culturels et sociaux auxquels sont confrontés le Mali, Moussa Sinko Coulibaly en moins de trois défraie la chronique au Mali. Autant le sujet intéresse les media, autant lui aussi ne manque pas d’arguments pour convaincre sur son choix, mais aussi pour tirer à boulets rouges sur les actuels tenants du pouvoir.



Après plusieurs interviews accordées à de nombreux organes de la place, l’ex ministre de l’Administration Territoriale a décidé de passer au stade supérieur : tenir une assemblée générale. Même là, le refus de le laisser accéder au Stade 26 Mars pour le lancement de son mouvement ’’plateforme pour le changement’’ pour des raisons non avouées, fut l’occasion pour lui de se décharger sur le pouvoir d’IBK. Finalement pour la même date c’est le terrain de football de Magnambougou en commune VI du district qui a accueilli l’événement. Un succès, car en terme de mobilisation cet espace méconnu a refusé du monde. On estime environ à 60 000 personnes le nombre d’âmes présentes pour rehausser l’éclat de la cérémonie de lancement de la plateforme ‘’pour le changement’’ de Moussa Sinko Coulibaly.



Vêtu en blanc de la tête au pied le désormais ex Général Moussa Sinko Coulibaly a fait son apparition dans le stade sous un tonnerre d’applaudissement. Après son mot de bienvenu et des propos de remerciement pour la grande mobilisation de ses adhérents, Moussa Sinko concentre son discours essentiellement sur les dérives du pouvoir actuel.



« Le président Keita et son équipe ne seront plus là au mois de septembre prochain » a-t-il d’emblée laissé entendre, avant de faire un détour sur la gestion des affaires publiques durant les quatre années du président IBK à la tête du pays.



«En année 2017 ce régime a laissé mourir des centaines de Maliens faute de soins pendant 45 jours » a-t-il dit pour évoquer les mouvements sociaux au niveau de la santé avant d’ajouter « que l’école a été transformée en champs de bataille » qui selon lui n’est pas le souci du Président Keïta et son régime, et de renchérir en ces termes « le seul souci de ce régime est de comment surfacturer un avion ? et pouvoir voyager ».



Parlant de la sécurité qui est devenue une préoccupation majeure de tous les Maliens, le Général démissionnaire n’a pas hésité de décrier cette situation. Pour lui les autorités ne font qu’utiliser l’armée comme moyen pour vider les caisses de l’Etat.



« Tous les marchés de l’armée sans exception ont été surfacturés » a-t-il déclaré. Evoquant la question de la justice, il dira que sous le régime d’IBK, il y a une justice pour les amis, une justice pour la famille, une justice pour les bons criminels et une justice pour les bons terroristes.



Selon lui face à tous ses dérives du régime actuel dans la gestion des affaires courantes des citoyens maliens ont été amenés à se poser la question s’ils ne se sont pas trompés en 2013 en élisant à la tête du Mali le président Keita ? « Non, nous ne nous sommes pas trompés, mais nous avons été trahis par le régime » a-t-il répondu. M. Coulibaly a profité de l’occasion pour inviter tous les Maliens qui veulent faire de ce pays un beau pays, qui veulent la paix, la sécurité, l’éducation et un système de santé performant à rejoindre la plateforme ‘’pour le changement’’ qui est ouverte pour tout le monde.



« Le seul choix que nous laissons au président Keita est soit de démissionner avant la fin de son mandat ou ne pas se présenter à l’élection présidentielle à venir » a déclaré Moussa Sinko Coulibaly en guise de conclusion.



Des présences remarquables !



Cette cérémonie de lancement de la plateforme pour le changement a vu la présence d’hommes politiques de la scène politique malienne, il s’agit notamment de Dramane Dembélé, candidat de l’ADEMA à l’élection présidentielle de 2013, non moins, ancien ministre l’Urbanisme et de l’Habitat sous le régime IBK. Et de l’Honorable Mamadou Hawa Gasama député URD, élu à Yelimané. Des présences qui prouvent que désormais le Général Sinko Coulibaly ne mène pas une aventure en solitaire, il bénéficie d’un soutien de la part d’une composante de la classe politique du pays. Ça va se savoir…



Par Jean Joseph Konaté