Mission EUCAP Sahel-Mali : Trois ans de bilan élogieux au profit des forces de sécurité maliennes ! Publié le lundi 22 janvier 2018 | Le Sursaut

Le mardi 16 janvier, la Mission civile de l’Union Européenne au Mali EUCAP-Sahel-Mali a célébré à son siège à Sébenicoro, le troisième anniversaire du début de ses activités sur le sol malien. Une cérémonie présidée par le ministre de la Sécurité Intérieure et de la Protection Civile, le Général de Brigade Salif Traoré, en présence entre autres du chef de la délégation de l’Union Européenne au Mali,M. Alain Holleville, du chef de d’Eucap-Sahel au Mali, M.Philippe Rio, des Directeurs Généraux de la Police, de la Gendarmerie et de la Garde Nationales et de nombreuses personnalités.



Trois ans ça se fête. Surtout lorsqu’il s’agit d’une mission multidimensionnelle de l’Union européenne exclusivement dédiée au soutien aux forces de sécurité du Mali. En effet, EUCAP-Sahel-Mali est au Mali pour le renforcement des capacités et compétences des forces de sécurité du Mali.



Comme cerise sur le gâteau, cette cérémonie du 3ème anniversaire d’Eucap-Sahel au Mali a débuté par la coupure du ruban symbolique de nouveaux locaux, servant d’annexe au sein du Quartier général de cette mission. Puis le cérémonial commença par l’exécution des hymnes du Mali et de l’Union européenne et la remise de diplôme de fin de formation à six stagiaires méritant des trois corps de sécurité au Mali.



Dans son intervention, Philippe Rio dira en toute humilité que l’EUCAP Sahel-Mali est une petite mission par son effectif. Elle compte 150 personnes, des Européens et des Maliens, qui œuvrent au quotidien à Bamako et, de plus en plus, dans les régions.



Selon lui, cette cérémonie est surtout une opportunité pour lui de saluer l’engagement collectif de tous les acteurs ici représentés, maliens et internationaux, pour consolider les capacités des forces de sécurité et l’Etat de droit pour mieux protéger les populations.



Revenant sur le bilan d’EUCAP-Sahel durant l’année 2017, il a évoqué quelques réalisations significatives, à savoir: un champ d’entrainement de lutte contre le terrorisme, la création de la Brigade d’Investigation Spécialisée (BIS), de la Force Spécialisée Anti-terroriste (FORSAT) et du Centre d’Analyse et de Fusion du Renseignement (CAFR) .



Sur la question sensible des frontières, il a parlé de la mise en place d’un cadre structurant avec la rédaction de la politique nationale des frontières et de son plan d’action. S’y ajoutent : la mise en place de la Plateforme d’échange avec la société civile et de points focaux et la consolidation des points focaux « genres »au sein des forces de sécurité. Ce n’est pas tout. M. Rio de rappeler : le renforcement des compétences des unités en matières de police judiciaire, de police communautaire et d’ordre public, la mise en place d’un cadre de concertation de la chaine pénale et la conception du Plan de Sécurisation Intégré de la Région Centre (PSIRC). En collaboration avec la composante police de la MINUSMA, la Mission a enfin appuyé la présidence malienne du G5 Sahel dans ses travaux sur la composante police de la Force Conjointe.



« Nos objectifs pour 2018 sont de poursuivre ces travaux d’appui au Mali, notamment sur la base des 3 plans d’actions élaborés avec les commandants de la police, de la gendarmerie et de la garde nationales » a-t-il déclaré.



Quant au chef de la délégation de l’Union Européenne au Mali, il dira que la situation en matière de sécurité au Sahel demeure fragile. C’est pourquoi, selon Alain Holleville, le renforcement de la sécurité dans cette région figure désormais au cœur des préoccupations régionales mais également européennes et internationales.



D’après lui, conformément à sa stratégie Sahel validée en mars 2011, l’Europe s’est engagée à soutenir les efforts conduits dans le domaine de la sécurité et notamment à promouvoir dans la région et en particulier au Mali une approche dite sécurité et développement avec la formule appelée : « pas de développement sans sécurité, vice-versa ». Dans ce contexte et en complément de ses soutiens traditionnels au développement, les crédits du Fonds Européens pour le Développement (FED) pour la période 2015-2020 au bénéfice du Mali s’élèvent à 615 millions d’Euros ; a-t-il indiqué.



Pour sa part, le ministre de la Sécurité Intérieure et de la Protection civile, n’a pas manqué de rappeler le rôle combien important joué par l’Eucap-Sahel-Mali dans l’assistance conseil des forces de sécurité, à leurs restructurations et au renforcement de leurs capacités ainsi qu’à leurs équipements. Cela en plus de Bamako, dans les régions de : Ségou, Sikasso, Kayes et Mopti.



Pour terminer, il a tenu à noter que l’œuvre gigantesque qu’EUCAP a entreprise au Mali mérite d’être saluée. Car il en ressort une très grande satisfaction et une légitime fierté pour la qualité des formations, des infrastructures réalisées et la bonne collaboration. Vivement donc le 4ème anniversaire.



Par Safiatou Coulibaly