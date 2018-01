L’honorable Diarrassouba à propos des réalisations faites : « Quand on écoute les gens, entend leur cri de cœur on sait quelle est leur préoccupation » - abamako.com

Publié le lundi 22 janvier 2018

L'honorable Diarrassouba à propos des réalisations faites : « Quand on écoute les gens, entend leur cri de cœur on sait quelle est leur préoccupation »

Le député du cercle de Dioila (région de Koulikoro), Honorable Mamadou Diarassouba, premier questeur de l’Assemblée Nationale, secrétaire à l’organisation du parti au pouvoir (le RPM) à travers des réalisations de développement social, a donné un nouveau visage au cercle de Dioila, il nous a confié le bienfondé de ses actions.











Le cercle Dioila, le Banico est l’un des sept cercles de la région de Koulikoro, le cercle est en train de prendre un nouveau visage par la réalisation des projets de développement qu’apporte un élu de la localité, l’honorable Mamadou Diarrassouba, pour donner un meilleur cadre de vie à la population. Ces réalisations vont de la construction de Centres de Santé Communautaire (CSCOM), des logements sociaux, la dotation des CSCOM en kits solaires et bien d’autres choses. Cela a été rendu possible grâce à un partenariat fructueux avec l’ONG AL Farouk.



Le choix porté sur le cercle du Dioila ne relève pas du hasard. « L’ONG Al Farouk est un partenaire ; pour qu’elle intervienne chez toi, il faut au préalable une certaine confiance » a déclaré l’honorable Diarassouba. C’est donc sur la base de cette confiance que les 100 logements sociaux de Fana ont été réalisés. A l’en croire, ces logements étaient destinés dans un premier temps pour le cercle de Kati, mais pour des raisons de mésententes entre des notabilités, ils furent destinés à Dioila.



Pour lui, en matière d’ actions de développement de sa localité, l’on ne doit pas attendre que la population vienne exposer à son élu ses préoccupations. En tant que natif de la localité, il estime que quand «on écoute les gens, entend leur cri de cœur on sait naturellement quelle est leur préoccupation », les plus vitales. D’où son engagement pour satisfaire certains de ces besoins qui tiennent à cœur à sa population.



Après ces actions salvatrices, il ne compte pas baisser les bras, car selon lui-même la préoccupation majeure de la population du cercle de Dioila, est la réalisation des routes : ‘’Dioila-Massigui-Kouralen’’ , ‘’Fana-Béléco-Kiyan’’. En tant qu’élu et natif de la zone, il s’est déjà lancé sur ces chantiers. Dans cette optique, il affirmera que les études sont déjà lancées pour la route Dioila-Massigui-Kouralen, avec le bureau d’études ‘’CIRA’’ pour un coût de 500 millions CFA pour une durée d’exécution d’un an. No comment.



Par Jean Joseph Konaté