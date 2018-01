Corentins Martins, sélectionneur de la Mauritanie: « Le manque de haut niveau nous a pénalisé » - abamako.com

Corentins Martins, sélectionneur de la Mauritanie: « Le manque de haut niveau nous a pénalisé » Publié le lundi 22 janvier 2018

© Autre presse par DR

Corentins Martins, sélectionneur de la Mauritanie

Corentins Martins, sélectionneur de la Mauritanie au CHAN 2018 Tweet

La Mauritanie n’a pas les joueurs de la même trempe que le Maroc, la Guinée ou le Soudan qui jouent le haut niveau avec la Ligue des champions et la Coupe de la Confédération ». Les propos du sélectionneur de la Mauritanie qui traduissent le manque de niveau de ses poulains au Championnat d’Afrique des nations « Chan ».



« Nous avons été pénalisé par le manque d’expérience et de la haute compétition. Sur le match, on a l’impression de voir les joueurs comme face au Soudan. Difficile de conclure le dernier geste par manque de spontanéité et de lucidité. Pourtant ils se sont créés énormément d’occasions. Je voulais prendre au moins un point pour remercier les supporters qui se sont déplacés de Casablanca à Marrakech » poursuit l’ancien joueur de l’AJ Auxerre.



Sur le bilan trois matches, six buts encaissés et zéro marqué, il s’est dit déçu mais néanmoins fier du contenu des trois matches et la somme de leur prestation à ce Chan. « La Mauritanie n’a pas un championnat comparable au Maroc, ni encore au Soudan. Après trois mois avec la sélection A et les locaux, on note un classement record de la Fifa. Et ce bilan, est le fruit d’un travail que j’attend poursuivre pour offrir à la Mauritanie, la première qualification historique à la Coupe d’Afrique des nations 2019 » a conclut Martin dimanche au grand stade de Marrakech.



Pour rappel, la Mauritanie en éliminatoires de la Can 2019, première journée a battue 1-0 le Botswana à Gaborone.



B.D.S