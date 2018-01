Cercle de DIOILA (Région de KOULIKORO) : L’Honorable Mamadou Diarassouba un exemple à suivre - abamako.com

Dioila ville, Fana, Massigui, Bouya, N’golobougou, Togo, Sanankoro, Sérébila, Seguela Mansara…. Dans toutes ces localités, à savoir le Banico dans son ensemble, l’enthousiasme des populations reste intacte devant les actions gigantesques de réalisations d’infrastructures sociales de base menées par l’Honorable Mamadou Diarassouba, élu de Dioila avec l’appui de l’ONG ALFarouk. Nous étions de la caravane de presse qui a sillonné du samedi 13 au lundi 15 janvier ces localités. Reportage.



« Pour pouvoir se tenir droit et respirer librement, il faut pouvoir montrer un jour ce que tu as pu construire chez soi » enseigne une sagesse de chez nous. Sans risque de se tromper, on peut dire que l’honorable Mamadou Diarassouba, même sans son écharpe de député pourra dignement relever la tête et respirer librement dans le Banico. Et pour preuve, il a de quoi montrer comme constructions, infrastructures et services sociaux de base, promis et réalisés sous sa conduite.



Pour se rendre compte de visu des infrastructures réalisées et recueillir le sentiment des populations des localités de Fana, Dioila, Massigui, Bouya, N’golobougou, Togo, Sanankoro, Sérébila, Seguéla, Mansara, une caravane de journalistes a fait le déplacement. Au sortir de trois jours de visite dans ces villes et villages, le constat est positif au regard de la satisfaction des populations par rapport à ces actions salvatrices du député Diarassouba et ses partenaires pour une meilleure condition de vie des populations.



100 logements sociaux pour les démunis à Fana !



Une première dans l’histoire du Mali. Traditionnellement la construction des logements sociaux relève d’un programme gouvernemental pour offrir des abris à moindre cout à des nécessiteux, mais à Fana grâce concours de l’honorable Mamadou Diarassouba en partenariat avec l’ONG Al Farouk des logements sociaux ont été donnés gratuitement à des couches les plus démunies.



Ces logements sont tous du type F3 avec une cour de 10 m sur 20 m, bâtis sur une superficie totale de 4 hectares. Le style architectural de ces bâtiments et la viabilisation de la surface aménagée ont changé le visage de la ville de Fana.



Sur place, nous avons trouvé Modibo Diallo, un habitant de Fana pour qui, lorsqu’on tombe sur un bon dirigeant, il vous fera connaitre du monde avant d’ajouter que Diarassouba est un élu qui ne fait pas de distinction entre les populations, ne tient compte ni des considération politiques ni des différences de lieu de naissance. Car il s’investit comme un père de famille dans sa propre maison. Selon notre interlocuteur, jamais un élu, un opérateur économique ou un haut responsable n’a consenti un tel investissement pour le Banico. C’est pourquoi il dira que toute la localité sera reconnaissante pour toujours à l’honorable Mamadou Diarassouba.



A noter que pour l’attribution de ces logements sociaux, dont les travaux prendront fin d’ici le mois prochain, les femmes veuves seront priorisées.



Des CSCOM et des mosquées et kits solaires!



Après Fana, la caravane a mis cap sur d’autres localités du Banico. Les journalistes n’étaient pas au bout de leur surprise. Loi s’en faut, car dans les localités de Dioila, de Bouya et Mansara, les habitants ont bénéficié de la construction des infrastructures de grande portée pour les populations, dont des CSCOM (Centres de Santé Communaitaires) et des mosquées.



A Dioila ville, l’élu du cercle, Mamadou Diarrassouba a contribué activement à la reconstruction de la grande mosquée du quartier Bolibana et à sa dotation en forage. Cet édifice est la première mosquée de la ville construite en banco et qui s’était écroulée à plusieurs reprises, comme nous l’a témoigné l’imam Moustapha Sangaré. L’occasion fut opportune pour le chef religieux de demander un appui de l’élu pour la construction en étage de la dite mosquée pour qu’elle puisse contenir les leaders pendant les prières de vendredi.



Dans les villages de Bouya (situé à 33 Km de Dioila sur la route de Massigui), et de Mansara (à quelques kilomètres derrière Massigui), le constat est le même, c’est grâce au concours de l’Honorable Mamadou Diarassouba auprès de l’ONG Al Farouk, que ces villages ont reçu des CSCOM et des mosquées. Ces mosquées et CSCOM ont été dotés de kits solaires de dernière génération financés sur fonds propre de l’honorable Diarassouba.



Dans les villages de N’golobougou, Sanankoro et de Sérébila, les populations n’ont pas caché leur satisfaction par rapport aux kits solaires offerts par Mamadou Diarassouba pour l’éclairage des CSCOM. Si à N’golobougou, le représentant du chef de village Ousmane Sangaré s’est dit heureux de l’arrivée de la lumière dans le CSCOM. « Depuis 1991 nous payons nos personnels, avec Diarassouba notre CSCOM a eu de l’électricité le 27 décembre dernier ». Il a demandé l’appui du député pour la construction d’une salle de réunion, d’un laboratoire et l’envoi de personnel qualifié pour animer ce CSCOM. Par contre à Seribila et Sanankoro, les bénéficiaires saluent les actions du donateur à leur juste valeur.



Les villages de Massigui, Togo et Seguela, n’ont pas été en marge des actions de promotion et de développement d’infrastructures sociales de base que le député du cercle de Dioila, a posé dans la cadre d’une réponse aux problèmes des populations.



Dans le village de Togo, les actions de l’Honorable Diarrassouba sautent à l’œil. Un CSCOM flambant neuf, équipé et doté en kits solaires.



« Depuis plus de 20 ans, nous sommes à la quête de la construction de notre CSCOM. Mais avec l’arrivée du président IBK au pouvoir et l’accompagnement de Dirassouba, en 2016 les travaux ont démarré pour terminer courant 2017 » a déclaré le président de l’ASACO Adama Sylla. Pour sa dotation en personnels et en équipements, il dira que Diarrassouba a pleinement joué son rôle à travers l’envoie d’un médecin étatique et des kits solaires.



A Séguéla les populations sont très satisfaites de la construction du CSCOM : « c’est avec Diarrassouba que nous avons connu les actions des pouvoirs publics » a déclaré le chef de village Seydou Haidara.



A Massigui village natal de l’honorable Mamadou Diarrassouba, le bilan est satisfaisant en matière d’actions menées. Rien que dans le CSCOM, comme nous a révélé le médecin-chef Dr Seydou Koné, la construction du laboratoire a été rendu possible grâce au soutien de l’honorable Diarassouba.



« Le député Diarassouba a appuyé l’ASACO à coût de millions et recruté un laborantin, qu’il a rétribué pendant un certain moment » a dit Dr Koné. Il ajoutera que le député, pour l’électrification du centre, l’a doté du système d’électrification fourni par l’AMADER et tout récemment avec des kits solaires. Dr Koné souhaite vivement que le député Diarassouba plaide auprès des pouvoirs publics pour l’intégration des personnels du CSCOM dans la fonction publique des collectivités car jusqu’à présent ils sont payés à partir des recettes réalisées.



A signaler que le cercle de Dioila communément appelé le Banico est l’un des sept cercles de la région de Koulikoro, il est situé à 160 Km de Bamako, et s’étend sur une superficie de 123 794 Km² pour une population de 491 210 habitants en 2009.



C’est donc en lettres d’or que l’honorable Diarassouba vient d’inscrire son nom dans les annales de ce cercle.



Par Jean Joseph Konaté de retour de Dioila