57E anniversaire de l’armée malienne : IBK promet d’améliorer les conditions de vie et de travail des FAMAS - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique 57E anniversaire de l’armée malienne : IBK promet d’améliorer les conditions de vie et de travail des FAMAS Publié le lundi 22 janvier 2018 | Le Débat

© aBamako.com par A S

Célébration du 57 anniversaire du 22 septembre 2018 à Kati

le Président de la République, Chef Suprême des Armées, Ibrahim Boubacar Kéïta a fait la revue de la troupe à Kati Tweet

20 janvier 1961-20 janvier 2018, le Mali a célébré samedi le 57ème anniversaire de son armée. Cette fête intervient dans un contexte où l’armée fait face une nouvelle fois à la menace terroriste. Malgré la complexité de la lutte contre les attaques asymétriques des groupes jihadistes, l’armée malienne se perfectionne et se consolide par l’acquisition des nouvelles techniques et d’équipements modernes.



Selon le chef de l’Etat des nombreux efforts ont été consentis pour construire un outil de défense à la hauteur des attentes. Cette volonté politique se concrétise selon lui par la présence sur le terrain des soldats, des policiers, des gardes et des gendarmes capables et bien équipés.







Avec Tamani