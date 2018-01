Festival international des arts et culture du Wassoulou : Les préparatifs vont bon train pour la 5ème édition dixit Abdoul Berthé - abamako.com

La 5ème édition du Festival International des Arts et Culture du Wassoulou (FICAWA) « Les Nuits du Kamalen n’goni » aura lieu du 22 au 25 mars 2018 à Yanfolila. A deux mois de cette rencontre culturelle majeure de Wassolo, la commission d’organisation est à pied œuvre pour faire cette édition, placée sous la haute présidence du ministre de la Culture, une véritable réussite.



Après quatre brillantes éditions, l’édition de 2018 sera celle de la confirmation et d’innovation. Pour ce faire, les organisateurs sont déjà à l’œuvre pour assurer la réussite de cette édition 2018.







Pour le directeur du Festival, l’édition 2018 aura beaucoup d’innovations qui sont entre autres la participation du Réseau KYA et du Conservatoire Balla Fasseké Kouyaté. Ces deux structures réputées par leurs expériences en la matière apporteront plus d’éclat à l’évènement : « De grandes innovations sont attendues pour cette édition. En plus de la participation du réseau KYA, affilié au festival sur le Niger et du conservatoire Balla Fasseké Kouyaté qui sera représenté cette année par les quatre sections à savoir danse, musique, multimédia et théâtre, il y aura des expositions vente. « Nous avons mis l’accent cette année sur le thème l’immigration et l’emploi des jeunes, qui connait le milieu rural, nous sommes affectés par l’orpaillage, et l’exode rural. Ce sont des thématiques qui seront développées là-bas. Je dirai aussi la malnutrition dans la région de Sikasso que nous avons du mal à comprendre, nous allons faire venir des conférenciers pour en débattre ». L’association des élèves et étudiants du cercle sera également au rendez vous.



Placée sous le thème : « l’immigration et l’emploi des jeunes en milieu rural », l’édition 2018 sera riche en activités, notamment des manifestations artistiques et culturelles, des visites de sites touristiques, d’exposition vente des produits locaux et des conférences débats.



Aux dires du directeur du festival, un accent particulier sera mis sur les artistes locaux cette année, une manière de donner la chance à ces artistes de faire valoir leur savoir-faire devant des milliers de festivaliers.



Selon lui, les préparatifs vont bon train et la commission est en train de mettre les bouchés doubles pour que le festival soit une réussite sur tous les plans : « Les choses avancent dans la bonne direction à deux mois de cet évènement tant attendu par les populations locales d’ailleurs. Je dirai que les préparatifs vont bon train dans la mesure où nous avons presque fini les programmations artistiques, nous avons mis le chargé de communication à contribution pour la conception du programme, le guide du festival sur lequel vous trouverez pratiquement tous les artistes qui seront programmés et les autres activités qui sont prévues durant les quatre jours de festivité à Wassoulou. Après cela c’est ce même chargé de communication qui continue à travailler sur l’affiche, nous avons aussi commencé à dégager les thèmes des conférences, les conférenciers sont connus .Nous sommes en pleine recherche des sites touristiques qui seront visités par les festivaliers cette année. Nous avons un budget prévisionnel de 45 millions FCFA que nous continuons de mobiliser. Donc c’est une façon de vous dire que les préparatifs évoluent très bien. »



Cette 5ème édition du festival : « Les Nuits du Kamalégoni » enregistrera la participation de plusieurs groupes traditionnels tels que Koflatiè Dabo, Bourouba Flatiè, le groupe Benso avec Fléni, le groupe Bouanzan, Sobala Goni, Salia Goni, Koro Sissi Bagayoko. En plus de ces groupes il y aura un groupe d’artiste de Gao, Koko Dembélé et beaucoup d’autres artistes de renommé, notamment l’immortel et l’inoxydable Yoro Diallo, Nabintou Diakité, Mamourou Camara dit Sogninè, Djelika…



Diamouténé, Stagiaire