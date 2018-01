La Fête de l’Armée à Tombouctou: La 5è région militaire ne déroge pas - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Région Article Région La Fête de l’Armée à Tombouctou: La 5è région militaire ne déroge pas Publié le lundi 22 janvier 2018 | L’Essor

© aBamako.com par A S

Célébration du 57 anniversaire du 22 septembre 2018 à Kati

Bamako, le 20 janvier 2018 le Président de la République, Chef Suprême des Armées, Ibrahim Boubacar Kéïta a fait la revue de la troupe à Kati Tweet

La fête anniversaire de l’Armée nationale s’est déroulée au camp Cheickh Sidi Bekaye à Tombouctou, dans une atmosphère empreinte de convivialité et de solidarité avec les Forces armées.



La cérémonie a été marquée par une revue des troupes, un dépôt de gerbe de fleurs, le discours du commandant de la zone et l’inauguration d’un complexe sportif. Des activités ludiques à savoir des démonstrations de maitrise du feu, de sauvetage au combat, des compétitions de traction, de culture générale et de chant de cohésion, entre autres, ont été aussi des temps forts de la commémoration de ce 57ème anniversaire de l’Armée dans la Cité des 333 saints.







Le gouverneur de la Région, Khoïna Ag Ahmadou, les chefs de service régionaux et locaux, le chef de bureau de la MINUSMA, les représentants de la Force Barkhane, les responsables régionaux de la CMA, de la Plate-forme et les notabilités ont pris part à la fête. Comme à l’accoutumée, un public venu nombreux s’est invité à la fête pour aussi communier et soutenir l’Armée malienne. Le commandant de zone le colonel Abbas Dembélé a rappelé l’histoire de la « Grande muette » qui prend ses repères à partir du départ du dernier soldat français de nos bases militaires le 20 janvier 1961 pour ainsi conférer au Mali et à son Armée toute la souveraineté requise.

Il fera ensuite remarquer qu’à cette époque, les registres laissés enseignent qu’il n’existait que les compagnies de reconnaissance de Nioro et Gao, le bataillon de Ségou et le tout, pour 2000 hommes avec des infrastructures rudimentaires.



A ses devanciers dans l’Armée le commandant de zone a rendu hommage et leur a témoigné de sa reconnaissance pour leur courage et leur loyauté. S’agissant du présent, le colonel Abbas Dembélé dira « qu’actuellement, nous sommes en pleine période de reforme pour une montée en gamme face aux nouveaux défis qui se présentent et posent les limites des formats d’armées classiques, j’ai nommé la guerre asymétrique. Une guerre menée par des adversaires qui se passent des principes du droit international humanitaire ».

Pour lui, il est judicieux que notre Armée se recentre sur les fondamentaux adéquats à l’exercice de ses missions avec le respect scrupuleux des droits de l’homme. Il a aussi rappelé la nécessité de toujours garder à l’esprit certaines valeurs et l’abnégation du combattant.



Par ailleurs, le commandant de zone a remercié au nom du chef d’état-major général des Armées et de la zone de Tombouctou, les forces partenaires de la MINUSMA et de Barkhane, fortement représentées à la cérémonie, pour leurs accompagnements et appuis dans le processus de paix dans notre pays.



Après cette intervention, gouverneur, commandant de zone et invités se sont rendus sur le terrain de sport nouvellement bâti, à quelques encablures de la place d’armes à l’intérieur du camp pour couper le ruban symbolique d’inauguration de nouvelles infrastructures sportives. Sur place, les militaires ont fait toutes sortes de démonstration sur les installations sportives sous les ovations nourries.

Le gouverneur, visiblement ému par la qualité des infrastructures, a offert 5 jeux de maillot d’athlétisme, de volley-ball, 5 ballons de football et 5 autres de volley.



La cérémonie qui s’est déroulée, sous un impressionnant dispositif de sécurité, a été appréciée, tant par les civils que les militaires. Elle s’est achevée par un repas de corps et un match de football opposant militaires mariés aux soldats célibataires.





Moulaye Sayah

AMAP-Tombouctou