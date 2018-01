La fête de l’armée dans les régions - abamako.com

Célébration du 57 anniversaire du 22 septembre 2018 à Kati

Bamako, le 20 janvier 2018 le Président de la République, Chef Suprême des Armées, Ibrahim Boubacar Kéïta a fait la revue de la troupe à Kati Tweet

Kayes : JOUR DE SOUVENIR ET DE RECONNAISSANCE ENVERS LES AINÉS



L’anniversaire de la fête de l’Armée a été marqué, dans la Cité des rails par un imposant défilé militaire au camp Mamadou Lamine Dramé de Kayes sous l’autorité du gouverneur Babahamane Maïga.

La fanfare a ouvert le défilé. Ensuite, on a vu passer le drapeau national, des officiers de l’état-major, des éléments mixtes de la 4è région militaire, de la Garde, de la Gendarmerie, de la Police, de la Protection civile, de la Douane, des Eaux et Forêts et de l’Administration pénitentiaire.

« Nous commémorons le 57è anniversaire de la création de notre Armée nationale. Cette date (20 janvier) pleine d’histoire, représente toujours pour nous un jour de souvenir et de reconnaissance envers nos ainés, eux qui ont toujours eu le souci et la vision de bâtir une armée forte dans une nation forte et unie. C’est aussi un jour de recueillement pour la mémoire de nos vaillants frères d’armes qui ont payé de leur vie, leur engagement patriotique, de la création de notre institution à nos jours». Le colonel Yaya Diallo, commandant de la 4è région militaire, a salué la bravoure de nos vaillants soldats qui ont jeté les jalons de l’Armée et consenti d’énormes sacrifices dans l’exercice de leur mission de défense du territoire.

Il s’agit pour lui, d’une journée de cohésion et d’unité au sein des Forces armées et de sécurité. La grande mobilisation de soutien de la nation entière aux Forces armées et de sécurité est un signal fort appréciable et démontre la volonté affichée des autorités à être aux côtés de nos combattants dans l’implacable lutte contre les forces obscurantistes, a déclaré le colonel Diallo.

Il a aussi estimé que c’est la synergie d’actions de toutes les composantes qui permettra de juguler le banditisme et la délinquance. « La sécurisation réussie des échéances électorales à venir, de même que le maintien de la sécurité relative dans la Région demeurent nos objectifs fondamentaux cette année », a-t-il précisé.

Il a également conseillé à ses éléments d’avoir toujours à l’esprit que « la défense de l’intégrité du territoire est une mission noble et exaltante qui incombe à tous et exige de chacun abnégation, don de soi et respect des valeurs cardinales de discipline, d’éthique professionnelle, d’attachement à la patrie, de cohésion et unité en notre sein».

A la fin de cette cérémonie, le gouverneur a livré ses sentiments en ces termes. « C’est un joli défilé militaire que nous plaçons sous le signe de la communion avec l’Armée qui est en train de monter en puissance dans le combat qu’elle mène contre l’insécurité. Nous devons être avec eux (les militaires) pour les accompagner et encourager dans leur mission ».

Bandé Moussa SISSOKO

Sikasso : LE COURAGE ET LA BRAVOURE DES PREMIERS OFFICIERS RAPPELÉS



La cérémonie commémorative du 57e anniversaire de l’Armée malienne a regroupé samedi à Sikasso, autorités régionales, Forces armées et de défense de la 8e région militaire (sections de la Gendarmerie, Garde nationale, Police, Protection civile, Douane et Eaux et forêts).

Organisée dans la cour du camp Tiéba, la cérémonie a été présidée par le gouverneur Bougouzanga Coulibaly, accompagné du commandant de la 8e région militaire, colonel Alkaya B. S. Touré.

Il y a eu la montée des couleurs, suivie de la revue des troupes par le gouverneur Coulibaly.

L’Armée a 57 ans, a déclaré le col Alkaya Touré, à l’entame de ses propos. Il a fait la genèse de la création de cet outil de défense en 1961 avant de louer le courage et la bravoure des premiers officiers, notamment le général Abdoulaye Soumaré qui a dirigé les premiers pas de l’Armée après sa création.

Le commandant de la 8e zone de défense a déclaré que l’Armée malienne était déterminée malgré les difficultés à remplir sa mission de défense de l’intégrité du territoire national et la préservation de l’unité nationale.

Il a aussi évoqué quelques activités auxquelles les Forces armées et de défense ont participé. Il s’agit, entre autres, de l’opération Dambé, la lutte contre le banditisme et la protection des personnalités.

Le clou de l’évènement a été le défilé des 5 sections de l’Armée de terre et de la confrérie des chasseurs ainsi que les anciens combattants

. Fousseyni DIABATE

AMAP SIkasso



Ségou : TROIS MILITAIRES DÉCORÉS



La fête anniversaire de l’Armée malienne a été célébrée le week-end dernier au camp Cheick Amadou Tall de Ségou sous l’autorité du gouverneur de la Région, Georges Togo et du commandant de la deuxième région militaire, le colonel Oumar Diawara. C’était également en présence de tous les chefs militaires de la Région ainsi que les directeurs des écoles militaires.

La célébration a été marquée par une prise d’armes, un défilé de différents corps, notamment la Police, la Gendarmerie, les Eaux et forêts, la Garde nationale, les Sapeurs pompiers, le Génie militaire et les Transmissions et télécommunications des Forces armées.

Dans son discours de bienvenue, le commandant de la 2è région militaire, col Oumar Diawara dira que notre pays doit se préparer, désormais, à affronter des terroristes qui prennent corps dans nos cités avec de nouvelles méthodes visant à nous attaquer par les ressortissants du milieu.

Cette forme complexe et ambiguë, soulignera-t-il, demande de notre part beaucoup de vigilance et surtout cohésion et patriotisme. Le col Diawara a ensuite fait le bilan des opérations menées par les Forces armées et de sécurité dans la Région de Ségou au cours desquelles l’Armée malienne, en dépit de quelques pertes en vies humaines, a enregistré beaucoup de succès.

«Magré les attaques terroristes et les poses de mines improvisées, les Forces armées dans la Région ont obtenu des résultats appréciables en 2017. Au cours de la même année, l’Armée malienne a fait preuve de patriotisme, de détermination et d’engagement. Elle s’est hissée à hauteur de mission et a emporté plusieurs victoires sur l’ennemi », a expliqué Oumar Diawara.

Parlant de la reforme de l’Armée, le commandant de la 2è région militaire expliquera qu’en 2018, notre Armée redeviendra ce qu’elle a été dans le passé et retrouvera sa place parmi l’élite africaine. La Loi d’orientation et de programmation militaire (LOPM), la restructuration entamée des Forces armées et la mise en place du G5 Sahel sont autant d’atouts pour atteindre les objectifs.

L’un des moments forts de cette cérémonie a été, sans doute, la décoration de trois militaires pour leur détermination sur le champ de guerre à Nampala. Il s’agit des adjudants chefs Jean Marie Doumbia et Bourama Sinayoko et de l’adjudant Dramane Konaté. Ils ont reçu chacun la médaille du mérite militaire.

S’adressant à la presse, le gouverneur de Ségou a rappelé la situation douloureuse dans laquelle se déroule ce 57è anniversaire de l’Armée malienne. «Nous sommes dans la douleur», a-t-il souligné tout en rappelant les attaques récentes à Niono. Georges Togo a aussi exprimé en tant que premier responsable de la Région, la reconnaissance et la gratitude de ses concitoyens pour la sécurité garantie par les militaires. «Cette année encore, les Forces armées et de sécurité de la Région ont rempli leur mission avec courage et abnégation, parfois au prix du sang », a déclaré le gouverneur Togo avant de saluer leur professionnalisme et leur sens du devoir accompli.



Demba COULIBALY

AMAP-Ségou