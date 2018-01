ONG ASSO + : Une association au service des populations - abamako.com

ONG ASSO + : Une association au service des populations Publié le lundi 22 janvier 2018 | Le Débat

Créée le 2 avril 2004, puis transformée en ONG le 27 juillet 2016, l’Association solidarité pour le développement plus (Asso+) évolue dans l’humanitaire. Sous la présidence de Mamadou Naman Keïta, Directeur national des routes, elle a fait plusieurs réalisations cette année au Mali.



Le Directeur national des routes, non moins président de l’ONG ASSO+, s’investit dans l’humanitaire depuis quelques années. Principal initiateur de cette association transformée en ONG, dont l’objectif est de contribuer efficacement au développement économique, social et culturel des populations, Asso+ reste convaincue que le développement a besoin de solidarité. C’est fort de ce constat qu’elle a décidé de faire beaucoup avec le peu qui est à sa disposition. C’est une équipe de bénévoles qui veut voir plus d’actes de solidarité. Sa vision est d’être l’un des moteurs d’un mouvement de masse au quotidien. En dépit de toutes les difficultés, elle œuvre pour faire changer les choses.







ASSO+ a une vision de catalyseur. Selon son président Mamadou Naman Keïta, elle compte aider les populations à se développer grâce au travail et la solidarité. Pour lui, toute personne ayant reçu de l’association une aide, est appelée à venir soutenir le mouvement solidaire dans la mesure de ses moyens.



En 2017, sous la présidence de Mamadou Naman Keïta, Asso+ a fait plusieurs réalisations au Mali. Dans le cadre de ses activités de bienfaisance, elle a initié un projet de construction d’une mosquée dans le hameau de Bankaran dans la Commune de Karan. Pendant le mois de la solidarité, elle a remis des kits scolaires aux élèves méritants du cercle de Kangaba. Et toutes les Communes du cercle ont reçu des kits scolaires. Le coût de cette réalisation est estimé à 10 millions de FCFA. L’ONG Asso+ a aussi remis des équipements au groupement de femmes Wassa de N’Golobougou. Également, dans le cadre de ses activités, l’ONG a distribué des denrées alimentaires dans la ville de Sikasso et dans le village de Karan, etc.



Il faut rappeler que l’ONG Asso+ intervient dans les régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti et le district de Bamako, dans plusieurs domaines.



Zié Mamadou Koné