Présidentielle de 2018 : Moussa Sinko Coulibaly demande la démission du Président IBK - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Présidentielle de 2018 : Moussa Sinko Coulibaly demande la démission du Président IBK Publié le lundi 22 janvier 2018 | Le Débat

© aBamako.com par Momo

Conférence de presse de Moussa Sinko Coulibaly

Bamako, le 11 janvier 2018 le général, Moussa Sinko Coulibaly animé une Conférence de presse au siège de son quartier généra Tweet

Le général démissionnaire Moussa Sinko Coulbilay a profité du lancement de la plateforme pour le Changement soutenant sa candidature aux élections présidentielles de 2018, pour demandé la démission du Président de la République avant les élections. L’ancien général de l’armée malienne, Moussa Sinko Coulibaly reproche au président IBK d’avoir trahi le peuple malien.



Les soutiens à l’ancien général de l’armée Moussa Sinko Coulibaly ont lancé le samedi 20 janvier 2018 au terrain de Magnambougou en Commune VI, la plateforme pour le Changement. Une plateforme qui va désormais se battre pour conquérir Koulouba. Dans son discours, l’ancien général a officiellement annoncé sa candidature aux élections présidentielles de 2018. Selon lui, la conquête de Koulouba est imminente.







Aux dires de Moussa Sinkou Couliblay, le Président IBK et son équipe ont échoué sur toutes les lignes : « Ils ont trahi le peuple malien. L’équipe a failli et échoué sur toutes les lignes. L’éducation, la santé et la sécurité ne sont pas le souci du régime, le seul souci est la surfacturation. Il a fait le tour du monde en oubliant le Mali. Il est incapable de résoudre le problème de l’insécurité…», a indiqué l’ancien ministre de l’Administration territoriale.



A cet effet, il a humblement demandé au Président IBK de démissionner avant la fin de son mandant pour éviter une humiliation aux élections présidentielles : « IBK ne fait plus partie de solution, mais de problème pour le Mali. Il a le choix de démissionner avant les élections ou de sortir par la petite porte durant les prochaines élections. Le Président Kéita et son équipe ne seront plus là au mois de septembre 2018. IBK a échoué sur tous les plans et personne ne votera pour lui, même tous ses ministres ne voteront pas pour lui… », a déclaré le candidat de la plate forme pour le changement.



Pour Moussa Sinko Coulibaly, l’objectif est de conquérir Koulouba pour amener un changement à la tête du pays. Selon l’ancien général de l’armée, sa plateforme est à pied œuvre pour un changement total au sortir des élections.



La plateforme est composée des associations, des clubs de soutien à la candidature de Moussa Sinko Coulibaly.



Diamouténé, Stagiaire