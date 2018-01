Gao : Des mesures prises pour renforcer la sécurité - abamako.com

Gao : Des mesures prises pour renforcer la sécurité Publié le lundi 22 janvier 2018 | Le Débat

Des mesures de sécurité supplémentaires vont êtres mises en place à Gao. A partir du 1er février, un recensement de tous les véhicules en circulation dans la ville sera organisé. La campagne de sensibilisation sur les ondes des radios locales a déjà commencé. L’insécurité et le banditisme ont encore gagné du terrain. C’est ce qui a poussé les autorités à mettre en place ces mesures.



A Gao circulent chaque jour entre 3000 et 4000 voitures. L’immense majorité d’entre elles disposent de plaques d’immatriculation étrangères : togolaises, nigérianes, algériennes, libyennes… La ville ne possède donc aucun registre des véhicules, ni de leurs propriétaires.







A partir du 1er février, cette situation devrait donc changer. Une commission composée de membres des douanes, de la police, de la gendarmerie, des forces de sécurité, de la jeunesse et des groupes armés signataires des accords de paix de 2015, a pris cette décision.



L’Office national des transports sera chargé de relever les immatriculations et d’y associer le nom des propriétaires. Pour les véhicules sans plaques, c’est le numéro de châssis qui sera noté. Pour l’heure, il n’est absolument pas question d’interdire de circulation ces véhicules non immatriculés. Les motos seront aussi concernées.







BONI : Les Casques bleus déjouent une attaque terroriste



Dans un communiqué, la mission de l’ONU au Mali indique avoir déjoué ce samedi une attaque à “l’engin explosif improvisé” à Boni, dans la région de Mopti, lors d’une patrouille rapporte Mikado FM.



“La patrouille des Casques bleus a répondu vigoureusement conformément à son mandat et mis les assaillants en fuite”, précise la mission onusienne. Ajoutant qu’aucun Casque bleu “n’a été blessé” au cours de l’incident.



Jeudi dernier, lors d’un point de presse, le Commandant de la force de la Mission des Nations Unies au Mali – MINUSMA, le Général de division, Jean-Paul Deconinck, a souligné que la menace des explosifs improvisés constitue un des “défis majeurs” pour les Casques bleus et un “danger direct” pour les populations.



Dans son dernier rapport trimestriel sur le Mali, le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, indique que le centre du pays concentre plus d’attaques que l’ensemble des régions du nord, occupées entre 2012 et 2013 par de nombreux groupes jihadistes.