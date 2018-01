Délégation sportive au CHAN: La Guinée en force, l’absence des supporters ivoiriens - abamako.com

Délégation sportive au CHAN: La Guinée en force, l'absence des supporters ivoiriens
Publié le lundi 22 janvier 2018

© Autre presse par DR

Les supporteurs de la Guinée

Les supporteurs de la Guinée au Championnat d`Afrique des Nations. Tweet

Plus de 300 dont la quarantaine de journalistes publics et privés. C’est le nombre de la délégation guinéenne au Maroc pour le Chan.



Une présence massive qui portait la signature de l’Etat, la Fédération guinéenne et la Ligue de foot professionnelle. En dehors du pays hôte, c’était la plus grande délégation sportive. Mais le hic est que le Syli avait un visage pâle sur le terrain avec une élimination au premier tour contraignant la majeure partie à plier bagages. Le Burkina environ la trentaine de supporters plus la vingtaine de journalistes.



Le fait marquant côté 12è homme, est l’absence du comité national de soutien aux Elephants (CNSE). « Nous avons été étonné et on cherchera à savoir » a dit au micro de abamako.com un journaliste ivoirien parmi la vingtaine ayant effectué le déplacement sur le Maroc. Le Congo avec sa forte colonie chauffe bien les gradins tout comme le Cameroun.



La Mauritanie trois supporters mais avec une forte délégation sur place. Les autres pays comme la Guinée Equatoriale, la Zambie, le Rwanda, le Soudan étaient ainsi représentés.