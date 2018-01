Accroissement de la productivité agricole : L’étape du bilan commence - abamako.com

Accroissement de la productivité agricole : L'étape du bilan commence Publié le lundi 22 janvier 2018 | Le Zenith Bale

Au mois de juillet 2018, les activités du Projet d’Accroissement de la Productivité Agricole au Mali (PAPAM) seront clôturées. Pour rendre public les réalisations de ce projet, les membres de l’équipe de coordination ont invité les organes médiatiques du pays à un point de presse, ce vendredi 19 janvier 2018 à la DFM du ministère de l’Agriculture.



Effectivement, en décembre 2010, le gouvernement du Mali a signé un accord avec des partenaires techniques et financiers (la Banque Mondiale, le FIDA, l’Union Européenne et le FEM) pour mettre en place le Projet d’Accroissement de la Productivité Agricole au Mali (PAPAM).







Le coût total du projet est évalué à 168,100 millions de dollars US et repartis comme suit : le Mali a décaissé 23,7 millions de dollars US, le Fonds International pour le Développement Agricole (FIDA) a prêté : 42 millions de dollars US, la Banque Mondiale à travers (IDA) a prêté: 70 millions de dollars US et le FEM a fait un don : 6,2 millions de dollars US.



L’objectif global du PAPAM est d’accroitre la productivité des petits producteurs et des producteurs en agrobusiness dans les systèmes et zones de productions cibles du projet. Et aussi, il vise à augmenter l’utilisation des pratiques de gestion durable des terres et des eaux dans les systèmes de production ciblée.



En plus du district de Bamako, le PAPAM intervient dans cinq régions administratives du Mali : Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou et Mopti.



Devant les Hommes des médias, le coordinateur du projet M. Moussa CAMARA, le représentant du FIDA M. Philip REMI et le suivi-évaluateur du projet M. Yacouba Tièman ont expliqué en détail le bilan des différentes activités réalisées sur le terrain.



Voici les principaux résultats obtenus :



Le financement de la Banque Mondiale a permis la réalisation des grandes irrigations. Soient l’aménagement et l’exploitation de 220 Ha dans la zone Office du Niger, 500 Ha en préparation dans la même zone et à la demande de la population des sous-projets (Niébé, riz…).



Les activités financées par le FIDA ont permis la réalisation de :



– Pour les petites irrigations : 2805 Ha aménagés, 104 périmètres maraîchers aménagés pour 6375 bénéficiaires dont 10 équipés de pompe solaires et 94 à exhaure manuel de l’eau ;



– Pour l’Adaptation de la Petite Agriculture au Changement Climatique (ASAP), dans 30 communes, 543 sur 600 Bio-digestaires ont été construits, 56 sur 58 pompes solaires et 63 sur 86 pompes manuelles ; le recensement général de l’Agriculture et autres réalisation etc.



– Pour la capitalisation des acquis afin qu’il n’y ait pas de rupture à la fin des activités du projet, M. Moussa CAMARA a affirmé qu’un nouveau projet est en gestation en ce sens.



Sory Ibrahim TRAORE