Le Maire Adama KONATE pose la première pierre de la Murette de la rue 73 à Daoudabougou

Le troisième adjoint au maire de la commune V de Bamako, Adama KONATE a procédé le Vendredi 19 Janvier 2018 à la pose de la première pierre de la murette de la rue 73 à Daoudabougou dans la zone de sonsorobougou à côté du lycée Kankou Moussa.



Cette cérémonie a regroupé la délégation de la mairie avec à sa tête Adama KONATE, le chef de quartier Adama Sangaré et certains de ses conseillers, le président du Comité de Développement du Quartier Abdoulaye Bagayoko, Des structures techniques de la mairie ont également pris part à cette cérémonie.



Les habitants de sonsorobougou sont sortis massivement pour exprimé toutes leurs satisfactions pour le lancement de ce projet qui enlèvera une grosse épine de leurs pieds car la rue 73 est au centre de la localité et est impraticable.



La réalisation de cet ouvrage doit durer trois mois, il permettra de mettre à son état initial la rue 73 qui tresè dégradé pour le moment et est presque impraticable. Les murettes seront construites sur 400 mètres environs.



Il faut souligner que la mairie réalise en ce moment d’autres projets à Daoudabougou comme les puisards et l’aménagement de certaines rues.



Depuis son arrivée à la mairie, l’équipe du Maire Amadou Ouattara travaille beaucoup dans le cadre du développement de la commune.



