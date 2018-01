Audience à la Primature: Le premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga a reçue, ce lundi 22 janvier, Le ministre Ivoirien du Pétrole, de l’Energie et de l’Energie renouvelable, monsieur Tanoh THIERRY - abamako.com

Audience à la Primature: Le premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga a reçue, ce lundi 22 janvier, Le ministre Ivoirien du Pétrole, de l'Energie et de l'Energie renouvelable, monsieur Tanoh THIERRY
Publié le lundi 22 janvier 2018

Le ministre Ivoirien du Pétrole, de l’Energie et de l’Energie renouvelable, monsieur Tanoh THIERRY est la deuxième personnalité reçue, ce lundi 22 janvier, par le Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga. Le ministre Tanoh était accompagné par son homologue malien, Malick Alhousseiny, ministre de l’Eau et de l’Energie et de l’Ambassadeur de la Côte d’Ivoire au Mali, Son Excellence monsieur Samuel Ouattara.



À sa sortie d’audience, monsieur Tanoh THIERRY a confié que sa visite au chef du gouvernement du Mali s’inscrivait dans le cadre de la coopération, entre le Mali et la côte d’Ivoire, dans les domaines de l’exploration des hydrocarbures et l’exploitation énergétique. Dans le sens d’optimiser les moyens aux fins de booster, dans la sous région, la production énergétique. Sur ce volet précis, le Le ministre Ivoirien du Pétrole, de l’Energie et de l’Energie renouvelable, a informé le Premier ministre de l’augmentation par la Côte d’Ivoire, de la production énergétique qui va être profitable pour notre pays. Puis qu’il va bénéficier de 45 Méga watt qui va être augmenté à 60 Méga watt extensible à 80 méga watt, a déclaré le ministre malien de l’eau et de l’Energie Malick Alhousseiny.



La coopération dans le domaine énergétique entre le Mali et la Côte d’ivoire va s’étendre également aux énergies renouvelables, notamment les biomasses, a confié le ministre Tanoh Thierry.



Bamako, le 22 janvier 2018