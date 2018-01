Candidat aux primaires de l’ADEMA/PASJ : Dramane Dembélé dévoile son plan de ‘’bataille’’ - abamako.com

Candidat aux primaires de l'ADEMA/PASJ : Dramane Dembélé dévoile son plan de ''bataille'' Publié le mardi 23 janvier 2018 | Le Tjikan

L’ancien ministre Dramane Dembélé a annoncé le dimanche 21 janvier dernier, au cours d’un meeting, sa candidature à l’élection primaire de l’ADEMA/PASJ pour la présidentielle de 2018. La veille, il a présenté son projet de société à la presse.



« Un Nouveau Pacte Social Solidaire (NPSS) : Le Mali est la finalité de toutes nos hypothèses », tel est l’intitulé d’un livre présenté à la presse, le samedi 20 janvier, par l’ancien ministre Dramane Dembélé.







Composé de six chapitres détaillés en 48 pages, le document est un projet de société qu’il compte soumettre au Comité Exécutif de l’ADEMA/PASJ pour la présidentielle de 2018.



L’homme se veut ainsi pragmatique. « L’heure n’est plus aux critiques mais aux propositions de solution », affirme-t-il.



« L’éducation, l’emploi, la défense, la sécurité, la création de richesses, la gouvernance



territoriale, la culture et la santé, l’intégration et la diaspora », Dramane Dembélé propose une nouvelle recette dans tous les secteurs.



Dans le domaine éducatif, selon lui, le taux de scolarisation au premier cycle est



passé de 81,5% à 68,1% pour les garçons et de 74% à 62,4% pour les filles en 2017.



Alors que 92% des établissements scolaires du niveau secondaire sont privés.



Pour Dramane Dembélé, il faut trouver une alternative pour changer cette mauvaise



donne.



« Nous ne devons pas accepter de sous-traiter notre éducation », déclare-t-il.



D’après lui, l’éducation de meilleure qualité est possible au Mali et il ne doit pas être un



luxe pour les citoyens.



Dans son projet de société, Dramane Dembélé propose d’ouvrir de nouvelles filières



prenant en compte les potentialités et les nouveaux métiers prometteurs.



Au plan de la défense, le porte-étendard de l’ADEMA/PASJ en 2013 envisage de



prendre un certain nombre de mesures. Au nombre desquelles : la refondation du service des



renseignements militaires pour l’adapter aux nouvelles menaces, l’augmentation de



l’effectif de l’armée, la restauration des principes de rigueur entre autres. Cependant



pour lui, la guerre n’est pas une fin en soi.



Sur le plan économique, Dramane Dembélé compte établir des Bassins d’Industries et



d’Emplois Prioritaires (BIEP) en fonction des matières premières. Pour exemple,



selon lui, la transformation du coton sur place peut générer des milliers d’emplois.



La présentation de ce projet de société a été suivie d’un grand meeting tenu le dimanche 21 janvier au Palais de la Culture ‘’Amadou Hampathé Ba’’. Venus de divers horizons, des milliers de militants ont réitéré leur soutien à l’ancien ministre Dramane Dembélé.



Sur le podium Adama Dembélé, président de l’Association pour Développement de



ougna, localité située à 40 kms de la ville de Koutiala a rappelé quelques



réalisations faites par Dramane Dembélé chez eux. Il s’agit entre autres, de la remise



d’un grand moulin aux femmes, de kits scolaires aux élèves, de kits sanitaires aux



centres de santé, la construction de six salles de classe, la réalisation de forage et la



construction d’un centre auxiliaire de santé.



« Nous voulons un Mali prospère pour tous », clame Dramane Dembélé.



Lassina NIANGALY