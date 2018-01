Arcane politique : Sidiki Almamy Coulibaly, 1er vice-président de ADP- Maliba, rejoint la CODEM - abamako.com

Publié le mardi 23 janvier 2018 | Le Pays

Présidentielle 2013: le candidat de la Codem et des Pur Housseini Amion Guindo

La CODEM (convergence pour le développement du Mali) a accueilli en son sein M. SidikiAlmamy Coulibaly, le désormais ex 1er vice-président du parti ADP-Maliba et certains de ses collaborateurs. C’est le dimanche 21 janvier 2018 au grand hôtel que la cérémonie d’adhésion a eu lieu sous la présidence de M. MohamoudKonaké, vice-président de la CODEM en présence de beaucoup de membres du bureau national.



L’adhésion de SidikiAlmamy Coulibaly et certains de ses collaborateurs à la CODEM quelques jours après sa démission du parti ADP-Maliba où il était 1er vice-président a suscité une joie intense et un grand espoir au sein du parti des cols bleus.







Dans son intervention, le vice-président de la CODEM a laissé entendre que l’adhérant a fait le meilleur choix.Il a par la suite rassuré qu’au sein de la CODEM, il n’y a pas question d’anciens ou de nouveaux membres. « Chez nous, il n’y a pas d’ordre hiérarchique d’arriver.C’est une famille qui s’agrandit et tout le monde est égal », a rassuré M. MohamoudKonaké. « Vous avez quitté l’ADP-Maliba en tant que vice-président, la CODEM vous accueille en tant que vice-président aussi »,a-t-ilrassuré.



Quant à SidikiAlmamy Coulibaly, le nouvel adhérant à la CODEM, il a précisé qu’il a démissionné de son ancien parti, ADP-Maliba pour une question de dignité.Selon lui, il voulait même quitter la scène politique après sa démission de ADP-Maliba avant que la CODEM ne le démarche. SidikiAlamamy Coulibaly dira que son choix pour la CODEM est très clair. Ce parti selon lui, est l’un des meilleurs partis politiques au Mali. Le 1er vice-président démissionnaire de ADP-Mali affirme qu’il ne peut pas décliner la demande d’un parti aussi sérieux que la CODEM. « Comment refuser une demande d’un grand parti politique, la CODEM, l’un des partis les mieux structurés du Pays ? », s’est-il interrogé ; « J’ai accepté la demande de mon ami et frère HousseiniAmionGuindo pour qu’ensemble nous puissions tisser large en allant vers plus de regroupement autour de la CODEM pour les élections générales », a ajouté le nouveau cadre de la convergence pour le développement du Mali. Selon M. Coulibaly, la CODEM est un parti qui mérite du respect pour son leadership et sa responsabilité. Aussi, continue-t-il, la CODEM est le seul parti politique au Mali qui a su créer un regroupement politique, les PUR, et assure un leadership avec responsabilité.



Le secrétaire de la CODEM a à son tour félicité l’adhérant pour son courage et son choix. Il a déclaré que le parti est prêt à accueillir tous ceux qui partagent sa vision pour un Mali Meilleur.



Rappelons que SidikiAlmamy Coulibaly était membre de la convergence pour le développement du Mali avant la création de son désormais ancien parti, ADP-Mali.



BoureimaGuindo