Festivolley au Sénégal/ Le Mali sur le podium Publié le mardi 23 janvier 2018

Les rideaux sont tombés sur la 4ème édition du festival international de Santhiaba volley-ball club, le vendredi 29 décembre 2017 avec le sacre des équipes masculines de la Commune V devant l'AS Police 3 sets à 0 et l'équipe féminine des Militaires de la Gambie face aux Maliennes 3 sets à 2 au stade municipal de Ziguinchor (Sénégal).



Au finish, le Mali remporte le trophée en messieurs et s’est contenté de la 2ème place en dames. Pour les récompenses individuelles, la malienne Kadidiatou Founè Yirampo a décroché le prix de la meilleure passeuse, la plus jeune joueuse figure également dans l'équipe type du tournoi.



La meilleure attaquante de la compétition a été la gambienne, Foutamata Sylla de l'équipe des forces armées de la Gambie. En garçons, le jeune joueur de la Commune V du district de Bamako, Bouba Konaté a enlevé le prix de meilleur serveur et figure parmi les 7 majeurs. Le géant Malien Mody Kouma alias Dyck remporte le prix du meilleur bloqueur et Mohamed Diallo dit «Chine» lui aussi figure parmi le top 7 du tournoi. « S'ils n'existaient pas on allait les créer uniquement pour cette 4ème édition du Festival de Ziguinchor », précisent les joueurs maliens satisfaits du bilan total du tournoi.



