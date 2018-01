Modernisation de la menuiserie au Mali: Sadasy S.A, une usine pour révolutionner le secteur au Mali - abamako.com

Modernisation de la menuiserie au Mali: Sadasy S.A, une usine pour révolutionner le secteur au Mali
Publié le mardi 23 janvier 2018 | Le Républicain

Le ministre du Développement Industriel Mohamed Aly Ag Ibrahim accompagné a visité le jeudi 18 Janvier 2018 le chantier de la nouvelle usine agro-industriel de fabrication de panneau de particules à partir de la paille de riz Sadasy S.A sise à Tienfala. Cette usine, qui compte révolutionner le secteur de la menuiserie et beaucoup d’autres secteurs, veut créer plus de 200 emplois pour réduire le chômage chronique des jeunes maliens.



Après la visite guidée par le Président Directeur Général de Sadasy S.A Tahirou Sy et persuadé que seule l’industrialisation permettra à notre pays de sortir de l’ornière, le ministre du Développement Industriel Mohamed Aly Ag Ibrahim a signalé que cette nouvelle unité industrielle viendra enlever une grosse épine dans le pied du gouvernement du Mali, des maliens et de l’Afrique.



Selon le ministre du Développement Industriel, ce gigantesque projet industriel valorisera le secteur agricole en procurant de la valeur aux résidus agricoles, considérés il n’y pas longtemps comme encombrant pour les agriculteurs. Il a mentionné beaucoup de bienfaits de la nouvelle usine de transformation de la paille de riz et ses impacts sur l’économie malienne tout en rassurant le PDG de Sadasy S.A de l’accompagnement du gouvernement.



Quant au PDG de Sadasy S.A Tahirou Sy, Sadasy S.A est un important projet agro-industriel de fabrication de panneaux de particules à partir de la paille de riz qui peuvent avantageusement remplacer les contreplaqués et une grande partie des planches dans les constructions, mais aussi dans la fabrication des mobiliers de bureaux et de maison.



Le projet est très innovant et s’inscrit dans un cycle de durabilité et de protection de l’environnement, précise-t-il. « Le projet qui a été financé en grande partie par Industrial Developpement Corporation Of Sauth Africa à hauteur de 6. 847 millions, l’apport des différents associés à hauteur de 5.115 millions, et des banques locales à hauteur de 2 500 millions, est en phase terminal avec un taux d’avancement globale de plus de 90% », déclare Tahirou Sy.



Il a souligné certaines contraintes, qui une fois réglés, permettront de faciliter l’achèvement des travaux comme : la levée de certaines contraintes réglementaires sur les droits de port ; l’attribution de 5000 ha dans la zone office du Niger de Niono ; l’accélération des travaux de réalisation de la ligne BI-TERNES 30 KW de Balingué pour le raccordement de l’usine SADASY S.A à Manabougou etc. Signalons que cette nouvelle unité industrielle, en plus des énormes avantages qu’elle engendrera sur l’économie malienne, luttera contre le chômage des jeunes avec la création de plus de 200 emplois. Moussa Samba Diallo