Sécurité alimentaire: L'OPAM forme pour mieux servir Publié le mardi 23 janvier 2018 | Le Républicain

Depuis juin 2014, le Mali s’est lancé dans un processus de réforme structurelle de son dispositif national de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Selon Oumara Ibrahim Touré, le ministre Commissaire à la Sécurité alimentaire, l’Office des produits alimentaires du Mali(OPAM) constitue la pierre angulaire de cette réforme.



« C’est dans ce cadre qu’un protocole d’accord a été signé le 13 novembre 2015 qui a reprécisé les missions du Dispositif et défini les engagements de l’Etat et de ses partenaires », a-t-il déclaré le 22 janvier lors d’une formation sur système d’information comptable et commercial au siège de l’OPAM.



Cette réforme vise à renforcer la performance et l’efficacité du dispositif national de sécurité alimentaire dans la prévention et la gestion des crises alimentaires à travers. Il s’agit d’une part, du renforcement de la concertation entre l’Etat et ses principaux Partenaires techniques et financiers (PTF) intervenant dans le domaine de la sécurité alimentaire. D’autre part, il s’agit aussi de l’élaboration de la Politique nationale de sécurité alimentaire et nutritionnelle.

Pour venir en appui au gouvernement du Mali dans la mise en œuvre de ces réformes, un programme intitulé Programme de renforcement de la sécurité alimentaire au Mali(PRORESA) a été élaboré.



L’objectif recherché est de renforcer et d’accroitre la capacité des structures et des outils du DNSA pour mieux répondre aux préoccupations des populations rurales, périurbaines et urbaines en matière d’insécurité alimentaire. « Nous sommes aujourd’hui, avec l’une des structures les plus importantes du dispositif, il s’agit de l’Office des Produits Agricoles du Mali. En effet, l’OPAM a une mission de service public à travers la gestion efficiente, du stock national de sécurité (SNS), du stock d’intervention de l’Etat(SIE), la gestion des aides et des dons alimentaires. Au plan commercial, ses missions sont définies par les textes en vigueur et le contrat-plan Etat-OPAM », a-t-il poursuivi.



Pour assurer une gestion efficiente de ces différents stocks, l’OPAM utilise les documents du Système d’Information Comptable et Commercial (SICC). Il s’avère donc nécessaire de former et de mettre à niveau régulièrement, les responsables et les gestionnaires des stocks sur ces documents.



Soumaila T. Diarra