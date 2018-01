Signature de protocole d’accord : Un Partenariat gagnant-gagnant entre le Groupe Keita et le Port Autonome de Conakry - abamako.com

Signature de protocole d'accord : Un Partenariat gagnant-gagnant entre le Groupe Keita et le Port Autonome de Conakry Publié le mardi 23 janvier 2018 | L'enquêteur

Dans le souci d’œuvrer au renforcement des relations sur le corridor Bamako-Conakry, l’Hôtel Laïco de l’Amitié a abrité le jeudi dernier, la signature d’un protocole d’accord de partenariat entre le Groupe Keita et le Port Autonome de Conakry (PAC). Cette signature était présidée par le directeur national des transports terrestres, maritimes et fluviaux Mamadou Koné en présence du président du Conseil d’administration du Groupe Keita, Modibo Keita, qui avait à ses côtés la Directrice générale du Port Autonome de Conakry, et des invités de marque.



Dans son allocution, le Président du Conseil d’Administration du Groupe Keita n’a pas caché sa joie de procéder à la signature de ce protocole d’accord qui va « faciliter l’accès à la mer et aux transports maritimes internationaux, aux opérateurs économiques du Mali. D’ici 2019, a-t-il signalé, le Groupe Keita projette faire transiter par An 470 containeurs et 670 000 tonnes en marchandises. Donc parvenir à exploiter le Port Autonome de Conakry serait un atout majeur pour les deux parties ».



Il a sollicité les autorités portuaires guinéennes à accorder des facilités pouvant attirer les opérateurs économiques du Mali. Avant de réitérer son remerciement à la Directrice générale du Port Autonome de Conakry pour avoir effectué le déplacement au Mali et pour avoir fait confiance au Groupe Keita.



De son côté, la Directrice générale du Port dira que ce protocole marque le lancement d’un ambitieux partenariat qui engage réciproquement le Port Autonome de Conakry (PAC) et le Groupe Keita du Mali à garantir respectivement: des avantages spécifiques sur le passage portuaire des marchandises déclarées par le Groupe ; un trafic minimum de 300 000 tonnes de marchandises en transit par an sur le Port de Conakry.



« Ce protocole d’accord est l’aboutissement de négociations franches et sincères entre la direction du Port Autonome de Conakry et le GROUPE KEITA. Il est le résultat de la volonté des deux parties à œuvrer ensemble pour assurer des services portuaires compétitifs et un trafic de marchandises en transit du Mali régulier sur le Port de Conakry, ce qui va contribuer à créer les conditions indispensables à l’accroissement de leur chiffre d’affaires et à la création d’emplois dans les deux pays. », a conclu la Directrice générale du PAC.



Mamadou Nimaga