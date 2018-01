Réduction des tarifs des forfaits internet mobile : Orange Mali satisfait les doléances de sa clientèle - abamako.com

Publié le mardi 23 janvier 2018 | L'enquêteur

Cérémonie de lancement de la nouvelle gamme de forfaits internet d`Orange Mali

Bamako, le 17 janvier 2018 à l`hôtel Laico de l`Amitié. La société de téléphonie mobile Orange Mali a procédé par le canal d`une conférence de presse au lancement de sa nouvelle gamme de prix des forfaits internet. Tweet

Pour faciliter l’accès à l’internet, l’opérateur Orange Mali a lancé trois nouvelles gammes de forfaits internet mobile à la durée : des pass jours, des pass semaine et des pass mois à partir de 100F seulement. L’information a été donnée au cours d’une conférence de presse le 17 janvier 2018 dans les locaux de l’Hôtel Laïco de l’Amitié par le Directeur général adjoint, Brutus Sadou Diakité.



Orange Mali se veut toujours à l’écoute de ce qui est essentiel pour ses presque 15 millions de fidèles clients. La multinationale vient de procéder à une très forte baisse des prix des forfaits internet mobile, et ce, jusqu’à 63% de réduction.



Selon le Directeur Général adjoint d’Orange-Mali, le Mali est un pays enclavé qui, pour se développer, a davantage besoin de booster la composante numérique de son économie. Aujourd’hui force de constater qu’avec les nouvelles technologies, tout a évolué au niveau de l’information et de la communication. Le métier de journalisme a évolué, les métiers de la santé ont évolué, le commerce a évolué, l’éducation a évolué. Les smartphones, les tablettes, les ordinateurs portables sont tous devenus de véritables outils professionnels et qui sont tout à fait indispensables à la vie d’aujourd’hui et de tous les jours.



Il a ajouté qu’Orange-Mali, fidèle à sa tradition d’écoute des parties prenantes, clients, Etat, associations des consommateurs, associations des blogueurs, a décidé de revoir fortement à la baisse ses tarifs pour permettre à tous d’accéder à l’internet très haut débit, et cela avec des conditions similaires à ce qui se passe chez nos voisins de Côte-d’Ivoire, du Sénégal, et de Guinée.



Monsieur Diakité a aussi rappelé qu’Orange est le premier opérateur téléphonique qui a utilisé le 4G au Mali et récemment et 100% de fibres sur le marché des entreprises et du résidentiel. Le passage de la 3G à la 4G a coûté à Orange plus de 33 milliards de francs.

Pour sa part, le directeur marketing affirme qu’après des investissements très importants consentis (100milliards de nos francs sur quinze ans) pour le renouvèlement de la concession et l’acquisition de la licence 4G, et son vaste programme de modernisation du réseau, orange se positionne comme le partenaire stratégique de la transformation du plan numérique Mali 2020.



Mamadou Nimaga