News Politique Article Politique Dramane Dembele lors du lancement NPSS : « L’ADEMA aura son candidat en juillet 2018» Publié le mardi 23 janvier 2018 | L’enquêteur

L'ancien ministre de l'Urbanisme et des Affaires foncières, non moins militant et cadre du Parti africain pour la solidarité et la justice (ADEMA/PASJ) a procédé au lancement de son bouquin intitulé, Nouveau Pacte Social Solidaire (NPSS). Le livre retrace les grands axes de son projet de société proposé aux Maliens pour une sortie définitive de crise. C'était, le samedi 20 janvier 2018 en faveur d’une conférence de presse animée par l’auteur du livre Dramane Démbélé, à la Maison de la presse.



Le nouveau pacte social solidaire (NPSS) qui se veut un projet de société ambitieux et cohérent se décline en vision et en programme avec des propositions adaptées au mal, à la situation, aux besoins de notre pays dans l'urgence et surtout dans les perspectives. C’est un document de 48 pages qui s’articule autour de sur six grands chantiers que son auteur considère comme prioritaires à savoir l'éducation et l'emploi; la défense et la sécurité; la création de richesse; la gouvernance territoriale; la culture et la santé et l'intégration et la diaspora.



Dans le document, l'auteur fait des propositions concrètes qui répondent à la situation actuelle notamment dans le chantier de la défense et la sécurité. Il prévoit la refondation du renseignement militaire en l'adaptant aux nouvelles menaces, le recrutement de forces armées et de sécurité basé sur des valeurs (engagement, volontarisme, transparence et mérite) sans oublier le triplement de l’effectif des forces armées et de sécurité dans les quinze années à venir.



S'agissant du domaine de l'éducation et de l'emploi, il prévoit la refondation de notre système éducatif et non des réformes juxtaposées, la création d'une fondation publique de l’éducation, une allocation forfaitaire de rentrée scolaire versée aux parents d'élèves pauvres et orphelins.

Selon Dramane Dembélé, en tant que militant et cadre de l'ADEMA, l'objectif du l'ouvrage est d'abord d’apporter sa contribution au projet de société du parti de l'abeille qui date de 25 ans mais aussi en conformité avec les dispositions des textes du parti qui veulent que tout candidat doive posséder un projet de société clair et précis. Circonstance oblige, quant à l'éventuelle candidature de l'ADEMA à l'élection présidentielle de juillet 2018, Dramane Dembélé a été clair et sans détour : « Oui, l’ADEMA aura bien un candidat en juillet 2018 ! Il est temps de mettre fin à l'accompagnement pour respecter les textes du parti. Surtout les recommandations de la 15ème conférence nationale.



Les esprits fertiles qui veulent autres choses ne prospéreront pas. »

En effet, tout porte à croire que le candidat malheureux de 2013 compte bien se représenter à l'élection présidentielle prochaine sous la couleur du parti ou non. Ironie du sort, aucun cadre du parti n'a effectué le déplacement pour assister à cette cérémonie. Ce qui nous pousse à poser la question de savoir si toutes les abeilles suivront la même direction. Si le parti ne revivra pas les scénarios de 2002 (quand Ahmed El Madani Diallo, Mandé Sidibé sont allés contre le candidat du parti Soumaila Cissé) ou de 2007 (lorsque Soumeylou Boubèye Maiga s’est désolidarisé du choix du PASJ de soutenir ATT à travers l’ADP).



Faut rappeler qu’avec le nouveau pacte social solidaire, les choses se précisent petit à petit pour Dramane Dembélé, qui doit désormais se battre avec Kalfa Sanogo et IBK pour gagner les voix des militants du PASJ, plus que jamais divisé pour ne pas dire, au bord de l’implosion. Ce lancement a été couronné le dimanche 21 janvier, par un meeting géant, à travers lequel, les partisans de Dramane Dembélé ont fait le plein du Palais de la Culture pour annoncer la candidature de leur mentor aux primaires de l’Adema.



Mamadou Nimaga