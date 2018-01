759-logements : Fin de course pour l’escroc Hamet - abamako.com

759-logements : Fin de course pour l'escroc Hamet Publié le mardi 23 janvier 2018 | L'Indicateur Renouveau

Le commissaire adjoint du 13e arrondissement et ses éléments ont arrêté un homme dans la nuit du 19 janvier 2018 aux 759-Logements de Yirimadio. Selon les explications du commissaire, l’homme avait pris plus de 3 millions de F CFA avec une voisine lui promettant d’envoyer son fils en France.



Hamet, connu de tous dans le quartier et à la direction nationale de la police, se faisait passé comme un passeur. La direction générale de la police a instruit tous les commissariats de police du district de traquer sans ménagement cet homme.



Depuis lors, le commissariat du 13e arrondissement était à pied-œuvre pour mettre le grappin sur Hamet à la suite de la plainte d’une dame aux 759 logements de Yirimadio.



Selon une de ses victimes, l’homme est connu de tout le monde dans ce trafic d’homme. “Il est venu me voir un jour en me disant qu’il peut envoyer mon fils en France. Dès qu’il a pris mes sous, je ne l’ai plus jamais vu de mes yeux”, l’accuse-t-elle.



Selon les éclaircissements de la dame, l’intéressé prenait de l’argent aux innocents sous prétexte qu’il envoie des gens en France avec la complicité d’un ami qui serait au Gabon. Selon les explications du commissaire, après son interpellation, il a déclaré être l’intermédiaire et l’argent devait être acheminé chez son ami.



Dans les faits, l’homme reconnait sa complicité avec un certain Abdoulaye Diakité qui serait son intime ami.



Plusieurs personnes auraient mordu à l’hameçon. Mais grâce à l’effort du commissariat du 13e arrondissement, Hamet a été arrêté et sera transféré au parquet de la Commune VI.



Adama Diabaté, Stagiaire