Inauguration d’une nouvelle infrastructure pour les FAMa

Le Chef d’Etat-Major Général des Armées (CEMGA), le Général de Brigade M’Bemba Moussa Keïta, a inauguré, le samedi 20 janvier 2018, le nouveau bâtiment du Centre Opérationnel Inter-Armée (COIA) après sa rénovation par l’EUTM. Le centre est situé dans la cour du Ministère de la Défense et des Anciens Combattants.



Ce nouveau bâtiment va désormais abriter la division du Centre Opérationnel Inter-Armée (COIA), la division formation, la division plan emploi, la division OMP et opération, la division de documentation ainsi que la salle audiovisuelle ultramoderne et sécurisée.



La rénovation de ce bâtiment s’inscrit dans le cadre du renforcement de la capacité des Forces armées et de sécurité afin de les rendent plus opérationnelles sur les théâtres d’opération.



Pour le CEMGA, la modernisation des Forces Armées et de Sécurité (FAMa) est devenue une préoccupation majeure des plus hautes autorités du pays. Selon lui la mise en œuvre de cette politique est rendue possible grâce à l’accompagnement constant et multiforme de nos différents partenaires en particulier, l’EUTM. La rénovation de la salle du COIA par l’EUTM constitue une véritable avance pour les FAMa. « Par l’introduction de systèmes techniques innovants, la salle est non seulement sécurisée, mais aussi elle offre des commodités qui améliorent qualitativement le travail », a-t il souligné.





Pour le Commandant de l’EUTM, le Général Barthe Laurent, le centre permettra non seulement au FAMa de suivre une manœuvre sur le territoire national mais aussi et surtout de coordonner leurs actions avec la Force conjointe du G5-Sahel et les autres acteurs présents sur le territoire à travers une connexion chiffrée permanente. Il a aussi promis que le Centre de Commandement des Opérations Aériennes et le Centre Opérationnel de l’Armée de Terre seront les prochaines structures de commandement à être modernisées.