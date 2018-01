Confidentiel - Approvisionnement en bouteilles d’eau minérale des départements ministériels: La surfacturation ! - abamako.com

Confidentiel - Approvisionnement en bouteilles d'eau minérale des départements ministériels: La surfacturation ! Publié le mardi 23 janvier 2018 | Le 26 Mars

Selon des sources dignes de foi, certains ministères s’approvisionnent en eau minérale en raison de 2000 FCFA la bouteille. Quand bien même, le prix de la bouteille est connu de tous : entre 350 FCFA et 400 FCFA.



L’eau, source de vie n’a décidément pas de prix ! Allah Akbar !



Bonne gouvernance : Là où, le bât blesse



Les plus grandes malversations financières dans notre pays sont certes liées aux passations des marchés publics mais, de là à dire qu’il faille passer à de régulières relectures du Code des marchés publics, il y a un grand pas que l’on ne doit pas franchir.



Le ver est plutôt dans le fruit de nombre de DFM et autres comptables publics de moralité douteuse.



Environnement des affaires au Mali: Vive la magouille !



Selon des sources dignes de foi, les exonérations couleraient à flots au Mali.



Elles seraient accordées à n’importe qui, moyennant le paiement de pots de vin. Pis, des exonérations accordées pour importer du riz, du sucre ou du lait seraient utilisées pour du ciment, du fer, des chaussures et autres. En plus, des exonérations accordées pour 3 mois ou 6 mois serviraient toute l’année.





Importations d’intrants: Des escrocs opèrent



Des escrocs de tout acabit se seraient investis dans l’importation d’intrants agricoles au Mali. Malgré les prestations de certains, le phénomène se développerait et prendrait des dimensions inquiétantes dans le pays.