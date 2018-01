La prostitution des jeunes filles au Mali : un phénomène critique - abamako.com

La prostitution des jeunes filles au Mali : un phénomène critique Publié le mardi 23 janvier 2018 | Le Pays

La vie d’un individu reste tributaire de l’éducation reçue. À cet effet, une bonne éducation lui reste indispensable pour son insertion sociale. Le délaissement des enfants explique plusieurs facteurs ou mauvais comportements comme la prostitution des jeunes filles qui constitue un phénomène en pleine recrudescence dans la société malienne.











Arriver à une explication des causes du fléau







Plusieurs facteurs permettent d’expliquer ce problème de la prostitution. Dans un premier temps, nous pouvons mentionner en gros les conditions de vie misérables. Celles-ci sont celles qui expliquent ce mauvais comportement des jeunes filles. La pauvreté des parents, la déscolarisation, l’amour de l’argent, l’appas du gain facile entrent en ligne de compte dans les causes de la prostitution des jeunes filles.



En effet, beaucoup d’entre elles expliquent s’être baignées dans cette pratique soit pour satisfaire à certains de leurs besoins quotidiens soit pour ceux de toute leur famille. À cet effet, A.C, une jeune fille prostituée dans un quartier de Bamako me fait la confidence suivante : « Cette pratique [de la prostitution] était une obligation pour moi puisque mon père nous a laissés avec notre mère qui ne mène aucune activité due à la vieillesse, ma sœur et moi n’avons rien appris ni commerce, ni métier. Alors, nous nous sommes laissées emporter dans les filets des hommes en vue de gagner de l’argent. »



Cette pratique est assez développée dans le milieu universitaire également. À ce niveau, elle s’explique à travers ces mêmes conditions misérables comme le retard dans le traitement des bourses, le mimétisme comportemental et vestimentaire en vue de se ressembler à leurs camarades, etc. beaucoup d’étudiantes passent le jour en classe et la nuit au bord des voies publiques ou dans les bars contre leur gré.



Ces causes énumérées ci-dessus expliquent la recrudescence de cette pratique dans les milieux sous tension terroriste, c’est-à-dire les zones du Nord-Mali. L’occupation terroriste a servi à détruire les économies locales. Par conséquent, les jeunes filles sautent sur les premières occasions à porter de mains en vue de subvenir aux besoins de leur famille.



Outre tous ceux-ci, il convient de mentionner la baisse des valeurs éducatives au Mali. Jadis, les valeurs de la personnalité, d’humanisme étaient inculquées aux enfants par les parents. Celles-ci leur permettaient d’avoir la maîtrise de soi dans n’importe quelle situation. Ce qui était mis en valeur était la sauvegarde de la dignité ou de l’honneur de la famille.



L’abandon de ces valeurs ou leur inversion sont à la base de cette recrudescence de la prostitution dans la société malienne, une société où aucun enfant n’est en mesure de supporter les difficultés de la vie, où les jeunes veulent s’enrichir dans la facilité voire dans le parasitisme.



Enfin, comme autre cause nous avons le délaissement des enfants à eux-mêmes. Ainsi, ils s’adonnent à tous genres de pratiques. Puisque les parents ne les contrôlent pas, alors les enfants regardent toutes images nocives, des images contraires à leurs mœurs auxquelles ils tentent d’imiter dans leur vie quotidienne.



Quelle qu’en soit la cause à laquelle on pourra se servir pour expliquer ce phénomène de la prostitution, il convient de comprendre qu’elle relève d’une crise éducative.



Revoir l’éducation des enfants pour un contrôle efficace



Nous devons revaloriser notre système d’éducation familiale et scolaire afin de trouver une solution efficace à ce phénomène. Les valeurs de la dignité, de la maîtrise de soi, de la patience doivent être enseignées aux enfants. Pour rendre possible ce fait, il convient de la part des parents, malgré leur condition de vie de se préoccuper de l’avenir des enfants en s’occupant d’eux dans la famille.



Le contrôle parental est une condition sine qua non dans la lutte contre cette pratique néfaste pour les jeunes filles et pour l’honneur des familles. Les chaînes télévisées à regarder par les enfants, les téléphones doivent être contrôlés par les parents. Car comme dit Rousseau, la science et la technique sont à la base de la corruption des mœurs ou encore comme affirme Karl Popper, la télévision constitue un « danger pour la démocratie » dans la mesure où toutes les pratiques ou actions qu’observent les enfants ont des effets pervers sur eux de telle sorte qu’ils sont tentés de les imiter ou les prennent pour de l’argent comptant puisqu’ils ne sont pas en mesure de faire une analyse nuancée des pratiques observées.



À ce titre, les enfants ont besoin du contrôle des parents, un contrôle qui les aidera à nuancer les pratiques ou tout simplement à les éviter à perdre en vue le vecteur de l’éducation proposée, à savoir la culture et l’honneur familial.



La prostitution, il faut le connaitre, a tendance à s’ériger en valeur dans cette société malienne où les jeunes filles font de cette pratique une affaire de compétence. Or, cela peut avoir des conséquences néfastes sur la société entière.



La santé de la nation en branle



Cette pratique éducative est nécessaire afin de préserver l’avenir de la nation, c’est-à-dire des jeunes filles. Beaucoup de ces jeunes filles s’adonnent à cette pratique sans avoir au préalable la moindre connaissance sur l’éducation sexuelle. En conséquence, les maladies, les grossesses prématurées, l’infanticide, l’avortement, les abandons d’enfants, etc. ; deviennent des réalités de la société malienne.



Rares sont les jeunes filles au Mali d’aujourd’hui avant l’âge du mariage qui ne sont en possession d’un ou plusieurs enfants. D’autres encore effectuent maints avortements provoquant ainsi des difficultés majeures dans leur maternité une fois qu’elles se marient. L’augmentation de la stérilité constitue également une des conséquences de cette pratique d’avortement.







La prostitution constitue une réalité des sociétés maliennes contemporaines. Elle est en parfaite recrudescence. Étant une conséquence du délaissement des enfants à eux-mêmes ou de l’irresponsabilité des parents, il convient d’effectuer une revalorisation des pratiques éducatives du Mali afin de sauver l’avenir de la nation malienne.



Fousseni TOGOLA, journaliste-blogueur à Doniblog