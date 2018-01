Histoire : … d’un chasseur ‘’domestique’’ - abamako.com

Histoire : … d'un chasseur ''domestique'' Publié le mardi 23 janvier 2018

Amadou C, âgé de 45 ans et père de 7 enfants est un homme respectueux et respecté à Yirimadio.



Dans toutes les cérémonies de décès, de baptême ou de mariage, A.C. est toujours présent et à la mosquée du coin, il est aussi régulier. Grand notable, Amadou Cissé est aussi, celui qui est appelé pour calmer les esprits chaque fois que ça chauffe chez les voisins. Amadou, parallèlement à son commerce de colas, est également connu par ses voisins comme un chasseur. De la classe de ceux qui ne reviennent jamais bredouille à la maison.



Pour cause, chaque fois que, muni de son fusil traditionnel, il partait à la chasse, A.C revenait toujours avec un sac au dos contenant du gibier.



Bluff !



Amadou n’a jamais appuyé sur une gâchette. D’ailleurs, le canon de l’arme qu’il porte très souvent en bandoulière, n’a même pas de sortie.



Et les gibiers qu’apporte notre chasseur ne sont autres que des moutons, et des chèvres que le bandit abattait non loin du quartier.



C’est ainsi que le 10 Janvier dernier, alors qu’il abattait un mouton, il a été appréhendé par un berger qui se reposait sous un arbre. Conduit à son domicile sous la bonne garde du berger, il reconnut son forfait.



C’est grâce à l’intervention des notables du coin que Mr «Tartarin » n’a pas été conduit à la police.



Depuis, tout honteux, le vieux voleur médite sur ses forfaits au fond de sa maison.



Il n’en sortirait que pendant la nuit.







Boubacar Sankaré