2ème édition du projet Equations Nomades : Trois pays, un espace, une vision ! Publié le mardi 23 janvier 2018 | Le 26 Mars

Bamako a accueilli du 15 au 20 janvier 2018, la première édition de l’événement ‘’Équations Nomades’’, axée sur le thème « Rencontres Mali, Maroc, France ».



Organisé par le Ministère de la Culture en collaboration avec l’UNESCO, l’UNICEF, MINUSMA, ONU Femmes, l’Ambassade de France, l’Institut Français du Mali, l’Ambassade du Maroc, l’OCHA, le FAFPA, MALITEL, Allianz, la SPEDIDAM, le projet ‘’Equations Nomades’’ est une rencontre d’artistes issus de différentes cultures et formations artistiques, en vue de stimuler la coopération culturelle, sociale et économique.



Et, après la 1ère édition en 2017 (qui a insufflé un vent de paix et d’échanges à Bamako en réunissant des artistes de renommée internationale) la programmation conçue pour porter cette édition a lié qualité et diversité, la pluridisciplinarité, l’interactivité et la transmission.



Ainsi, des tables rondes et conférences ont été organisées sur des thématiques comme : ‘’la promotion de la paix et de la diversité culturelle’’, ‘’rôle de la culture dans la consolidation de la paix’’, ‘’renforcement des capacités des femmes dans le processus de paix’’, ‘’conservation du patrimoine et la lutte contre le trafic illicite d’œuvres d’art’’.



En plus de ces rencontres, des spectacles ont été aussi organisés sur la promotion du partage, de la tolérance et la culture de la paix au niveau de la Cité des Enfants, à l’IFM, au BlonBa, à l’hôtel de l’Amitié, à l’institut Français du Mali et au Conservatoire des Arts et Métiers Multimédia Balla Fasséké Kouyaté.



L’édition 2018 a été aussi l’occasion pour les jeunes maliens d’échanger et de bénéficier des techniques et approches des artistes provenant d’autres univers et contrées culturelles, notamment le Maroc et France.



C’est ainsi que, des formations artistiques ont été menées pour créer un socle éducatif stable et durable dans le domaine de la photographie par l’artiste marocain M’hammed Kilito accompagné du photographe malien John Kalapo et celui de la musique par les artistes virtuoses Anne Gravoin, François Salque, Florent Pujuila, Pierre Fouchenneret.



A cela s’ajoutent, la danse et la mise en scène créative avec l’artiste chorégraphe Kawtar Kel, la couture et la joaillerie avec les créateurs Mossi Traoré et Diane Kim, le théâtre avec le metteur en scène Jaoued Essounani et la Compagnie Créa et l’audiovisuel avec Maxime Fourmont membre des clubs UNESCO (France) et bien d’autres.



La 2e édition de l’’’Equations Nomades’’ a été également marquée par une exposition en arts-plastiques faite par le ‘’collectif bamakois Tim Art !’’, sur la thématique de la calligraphie arabe, en hommage au travail du grand artiste calligraphe Hassan Massoudy.



La semaine d’Equation Nomade a été clôturée par une restitution du travail réalisé par les enfants et les jeunes à la Cité des Enfants.



Djibril Kayentao