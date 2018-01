Dra sur la Présidentielle 2018: « il est temps que l’Adema revienne au pouvoir » - abamako.com

L’ancien candidat à la présidentielle de 2013 du Parti Adema PASJ, Dramane DEMBELE, dit Dra, a dédicacé le samedi 20 janvier dernier son livre ‘’Un nouveau pacte social solidaire (NPSS)’’. Selon l’auteur, le livre est sa contribution à l’amélioration du projet de société de sa formation politique.



En rupture avec le régime en place, depuis son éviction du Gouvernement, le leader politique de l’Adema PASJ, Dramane DEMBELE, a lancé son livre politique à la Maison de la presse de Bamako. Excepté des militants de la Ruche, l’événement n’a pas enregistré la présence des cadres du Parti Adema.

Le livre ‘’Un nouveau pacte social solidaire NPSS’’ est le deuxième de l’homme politique de l’Adema PASJ. Le document de 48 pages est édité par les ‘’Editions Jamana’’. Il est une offre politique de l’auteur pour contribuer au développement du pays. Aussi, ajoute-t-il, c’est sa participation à l’amélioration du projet de société de l’Adema qui est à réviser.

« Il y a 6 chantiers principaux qui sont abordés dans ce livre. Il s’agit de l’éducation et de l’emploi ; de la défense et de la sécurité ; de la richesse ; de la gouvernance territoriale ; de la culture et de la santé ; enfin de l’intégration et de la diaspora», a fait savoir Dramane DEMBELE.

Selon le leader politique de l’Adema qui s’essaie dans l’écriture depuis quelques années, il faut des réformes approfondies et réelles dans chacun de ces axes. Malgré les réformes sur l’éducation, l’école malienne apparaît comme le grand ‘’corps malade du Mali’’, a-t-il fustigé. « Le système éducatif favorise plus l’exclusion sociale, contrairement à son objectif initial. Contre cette inégalité, je songe à la création d’une Fondation publique de l’éducation. Cette structure offrira une allocation forfaitaire qui sera versée aux parents d’élèves, suivant des critères, pour les achats de fournitures scolaires», propose M. DEMBELE.

Sur l’unité dans le pays, selon Dramane DEMBELE, le Mali n’a pas une diplomatie de crise avant d’évoquer le cas de Kidal comme une faiblesse de celle-ci. Il est pessimiste sur le sort de Kidal plus tournée vers Algérie que vers le Mali, car estimant que « l’unité au Mali sera toujours entachée tant que l’horizon de Kidal restera tourné vers Algérie ».

En plus d’équiper et de former les Forces armées et de la sécurité, Dra souligne dans son livre la nécessité de tripler l’effectif de nos soldats, afin qu’elles soient en mesure de répondre des missions à elles confiées.

« Toutes ces attentes légitimes des Maliens montrent que la révolution de Mars 1991 n’a pas été achevée. Plus de 20 ans, les idéaux qui ont motivé cette révolution ne sont pas encore atteints. Les Maliens souffrent toujours», regrette Dra.

L’Adema et la présidentielle de 2018

En marge de cette dédicace, interrogé sur la présidentielle de 2018, Dra confirme qu’il y aura un appel à candidature pour la Primaire de son Parti, conformément à ses textes. Déjà, M. DEMBELE a exprimé son intention d’être candidat à cette Primaire de l’Adema.

« Si je veux être cohérent, je dois m’organiser et me renforcer, après avoir été candidat du Parti Adema en 2013 et arrivé 3e. C’est une question de vision et d’engagement politique », explique le responsable politique évoquant que l’un des problèmes de l’Adema est le refus des vieux barons du de céder leur place aux jeunes.

«L’Adema aura son candidat, contrairement à ce que certains veulent nous faire croire. Un parti est créé pour conquérir le pouvoir. On ne peut pas faire exception à cela », indique-t-il. Pour lui, ceux qui pensent que le règne de l’Adema se limitera aux mandats d’Alpha Oumar KONARE de 1992 à 2002 peuvent se détromper.

« Le parti Adema a dirigé ce pays pendant 10 ans. Et, il faut que les gens sachent que le pouvoir de l’Adema n’a pas fini sa mission », prend-il date avec l’histoire, ajoutant : « nous avons contribué à amener des gens à Koulouba. Pourquoi, nous ne fournissons pas les mêmes efforts pour que nous soyons de nouveau au pouvoir. Il est temps que l’Adema revienne au pouvoir».



Par Sikou BAH