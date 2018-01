EMP : une autre flèche à son arc - abamako.com

Une nouvelle filière s’invite dans le programme de l’Ecole de Maintien de la Paix Alioune Blondin Bèye (EMPBB). Cette formation diplômant est le fruit d’un partenariat tripartite entre l’Ecole de Maintien de la Paix (EMP), la Banque Nationale de Développement Agricole (BNDA) et l’institut politique de Grenoble.



Le lancement officiel qui a lieu dans l’enceinte de l’école a été présidé par le ministre de la sécurité et de la protection civile le Gal Salif Traoré. Il était accompagné de tous les partenaires de l’école. Cette formation en maintien de paix et de reconstruction d’Etat post-conflit est sanctionnée par un master. Elle dure 2 ans. Pour la première promotion 30 stagiaires de différents pays sont attendus au startingblock. Ils seront détenteurs de deux diplômes, le premier pour le maintien de la paix et le second pour la reconstruction post-conflit. Cette alliance a fait l’objet d’une séance de signature aujourd’hui, le 22 janvier 2018, entre les Directeurs de la BNDA, de l’EMP Souleymane Waigalo, le Col Issa Ousmane Coulibaly et l’institut politique de Grenoble. Ces modules s’effectueront avec la collaboration de l’enseignement supérieur de notre pays.