Election présidentielle : Un regroupement de jeunes sollicite la candidature de Dramane Dembélé Publié le mardi 23 janvier 2018 | Le Pays

Vingt heures après la conférence de presse, Dramane Dembélé a organisé au palais de la culture un meeting populaire pour expliquer à ses fans le contenu « d’Un nouveau pacte social solidaire » (Npss), son projet de société. Occasion pour des jeunes, rassemblés au sein d’un mouvement national, de solliciter la candidature de M. Dembélé à l’élection présidentielle de 2018.











Les jours se suivent mais ne se ressemblent pas, enseigne la sagesse populaire. Le dimanche 21 janvier peut être considéré comme une journée exceptionnelle au palais de la culture. Car rarement la salle Bazoumana Cissoko a autant vibré pour un évènement politique.



Accueilli dans la salle par un standing ovation, le candidat malheureux de l’ADEMA-PASJ à l’élection présidentielle de 2013 serre la main des invités d’honneur et lève sa main pour saluer le reste du public. Vêtu d’une chemise blanche avec du rouge au milieu, Dramane Dembélé a présenté à ses militants le contenu d’Un nouveau pacte social solidaire. Au fil de l’évènement, l’ancien ministre de l’urbanisme et de l’habitat a expliqué l’objectif du Npss, sa vision pour le Mali et sa stratégie pour faire sortir le Mali du gouffre.



Debout derrière le pupitre et le regard fixé vers l’horizon comme s’il cherche les mots, le natif de Ségou clame son patriotisme. « Nous sommes maliens et nous aimons ce pays. C’est pourquoi, nous avons mené cette réflexion pour développer le pays ». Le Mali, explique le deuxième vice-président de l’ADEMA-PASJ, est un riche pays dont les ressources sont inexploitées ou mal exploitées. Pour ce faire, l’ancien DG de la DNGM propose six axes prioritaires : l’éducation et l’emploi, la défense et la sécurité, la création de richesse, la gouvernance territoriale, la culture et la santé, l’intégration et la diaspora.



Des jeunes réclament la candidature de Dramane Dembélé à la prochaine présidentielle



Au vu de son programme de société et de son engagement pour le pays, des jeunes rassemblés au sein d’un mouvement national ont sollicité la candidature de M. Dembélé à l’élection présidentielle de 2018. Le président du mouvement, Mahamadou Sangaré a rappelé que le choix de Dramane Dembélé n’est pas fortuit. Cet homme engagé et expérimenté peut rebâtir un « Nouveau Mali », explique-t-il. « Nous pouvons lui faire confiance et c’est le Mali qui en bénéficiera », commente-t-il.



Abdrahamane Sissoko