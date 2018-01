École de maintien de la paix : Ouverture d’une filière de Master professionnel - abamako.com

École de maintien de la paix : Ouverture d'une filière de Master professionnel Publié le mardi 23 janvier 2018 | L'Essor

L’Ecole de maintien de la paix Alioune Blondin Bèye (EMPABB) est un centre d’excellence de la CEDEAO et de l’Union africaine. Cette école, compte tenu de l’évolution des opérations de maintien de la paix, a décidé d’aller au-delà de ce qu’elle fait d’habitude. A cet effet, en collaboration avec le ministère de l’Enseignement supérieure et de la Recherche scientifique, elle a développé un Master professionnel en maintien de la paix et reconstruction d’Etat post conflit.

La cérémonie de lancement de la session de formation des auditeurs en Master s’est déroulée hier dans les locaux de ladite école. L’évènement a été marqué par la présence du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Pr Assétou Founé Samaké Migan et de son collègue de la Sécurité et de la Protection, le général Salif Traoré. Y étaient aussi présent, le directeur adjoint des études de l’EMP, le colonel Issa Ousmane Coulibaly et Pierre Micheletti de l’Université de Grenoble.



Ce programme sur deux ans est le fruit d’un travail collaboratif du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Cette première promotion en Master professionnel en maintien de la paix et reconstruction d’Etat post-crise démarre avec une trentaine d’auditeurs. Cependant, ce Master fait exception en règle de formation à l’Ecole de maintien de paix car il est payant. D’après le directeur des études de l’école, cette exception s’inscrit dans la dynamique de pouvoir donner une nouvelle dimension à ce temple du savoir.



«Après des années de crise, nous pouvons dire que l’Ecole de maintien de paix se porte bien grâce à l’accompagnement de notre gouvernement et de ses partenaires», a souligné le colonel Issa Ousmane Coulibaly. Selon le responsable, l’EMP s’inscrit désormais dans la durée. A cet effet, elle compte sur ce Master pour soutenir la réalisation de la paix de demain.

Par ailleurs, à travers cette formation diplômante, l’Ecole entend faciliter l’accès au travail pour les jeunes Maliens. La plupart des enseignants retenus pour ce programme viennent des théâtres d’opération.

Il convient de souligner que l’Ecole de maintien de la paix a, pour accompagner le projet, établi un protocole avec la Banque nationale pour le développement agricole et l’Institut de formation politique de Grenoble.



Babba B.

Coulibaly