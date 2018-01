Solidarité : don de matériels d’assainissement aux femmes des camps de Kati - abamako.com

A l’occasion de la célébration du 57ème anniversaire des FAMa, la ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement Durable, Mme Keïta Aïda M’Bo, a offert aux femmes des camps de Kati un important lot de matériels d’assainissement. C’était le dimanche 22 janvier 2018 à la place d’armes de Kati.

Ces matériels d’assainissement sont : 40 brouettes, 40 poubelles, 100 ballais, 100 protèges de nez, 100 râteaux, 100 gants à main, 40 pèles, 30 piques et 50 ramasseurs d’ordure.





Selon la ministre, la santé et l’environnement constituent pour chacun, un facteur de développement et de dignité pour des perspectives meilleures. Selon elle, le manque d’hygiène est la cause de nombreuses maladies infectieuses et parasitaires qui affectent la population. Pour cela, la ministre M’BO a affirmé qu’au Mali, la prise en compte de la problématique de l’assainissement fait désormais partie intégrante des politiques et stratégies de développement conçues et mises en œuvre tant au niveau national, que sectoriel.



« L’événement qui nous réunit aujourd’hui symbolique en sens. C’est la célébration de la fête d’anniversaire de notre Armée nationale, nous avions voulu apporter notre modeste contribution pour communiquer avec la population malienne. Je lance un appel solennel à l’ensemble des femmes du Mali, particulièrement celles des camps à s’engager durablement dans les actions citoyennes d’assainissement en vue de contribuer à l’amélioration de notre cadre de vie », a ajouté la ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement Durable.

Par la même occasion la Fondation « Seydou Kane » a mis à la disposition de la Direction du Service Social des Armées un don de vivres au profit des veuves et orphelins de nos vaillants soldats tombés sur le champ d’honneur.

Ce don est composé de 70 sacs de riz, de 20 bidons d’huile et d’une enveloppe symbolique d’un million de F CFA.

Le Directeur du Service Social des Armées, le Colonel Mariétou Dembélé qui était présent a souligné que ce geste démontre tout l’intérêt que le peuple malien éprouve à l’égard des femmes et enfants des militaires et paramilitaires.

1ere Cl Yacouba Traoré