Économie 6 des 10 pays à la plus forte croissance en 2018 sont africains Publié le mardi 23 janvier 2018 | Courrier international

Des billets de banque

Avec 8,3 % de croissance, le Ghana sera en 2018 en tête des économies les plus dynamiques, suivi de l’Éthiopie, selon les prévisions de la Banque mondiale. La reprise économique se poursuit dans l’ensemble de l’Afrique subsaharienne.



1,3 % en 2016, 2,4 % en 2017, et une prévision de 3,2 % en 2018. La reprise économique se poursuit pour l’Afrique subsaharienne selon les prévisions rendues publiques par la Banque mondiale le 10 janvier. Grâce notamment à une hausse du prix des matières premières, le continent retrouve des couleurs après avoir longuement souffert de la crise économique mondiale de 2008.



C’est en Afrique de l’Ouest et en Afrique de l’Est que se trouvent les locomotives du dynamisme africain, montre le site d’informations Quartz Africa dans une infographie. Fait notable et rassurant sur la pérennité des croissances de ces pays, aucune des dix économies d’Afrique subsaharienne les plus vigoureuses n’est productrice d’or noir, hormis le Ghana modeste exportateur. Ce sont les secteurs de l’agriculture et des infrastructures qui sont les moteurs de ces pays.



Ces taux de croissance à plus de 6 % n’impressionnent pas pour autant une partie des Africains qui ont réagi sur les réseaux sociaux en rappelant que “la croissance ne se mange pas”. La plupart des économies africaines créent encore trop peu d’emplois pour réussir à faire durablement baisser le chômage et réduire les inégalités.