Politique: La famille Asma /CFP s'agrandit Publié le mardi 23 janvier 2018 | Les Echos

Bamako, le 06 décembre 2014 au palais de la culture Amadou Hampate BA. L`Asma a tenu son premier congrès, sous la présidence de Soumeylou Boubeye Maiga. Tweet

Le Mouvement pour la promotion de la citoyenneté responsable (MPCR) a signé son adhésion officielle au parti Alliance pour la solidarité au Mali/Convergence des forces patriotiques (Asma/CFP). C’était en faveur d’une cérémonie qui a eu lieu samedi au siège dudit parti en présence de plusieurs de ses responsables.



Cette adhésion du MPCR au parti Asma / CFP intervient après plusieurs mois de concertations entre les deux partis. Par cet acte, le Mouvement, né suite à une collaboration des jeunes leaders dans les différentes Communes de Bamako et du cercle de Bougouni en faveur d’un engagement citoyen, s’engage à soutenir le parti dans ses politiques.



Bien avant, ce même mouvement sous le nom « Debout pour la République » avait mis pieds au parti Union pour la République et la démocratie (URD), qui sans doute confronté à un problème d’épanouissement s’est tourné aujourd’hui vers Asma /CFP. « Nous avons fait le choix de l’Asma /CFP parce que nous sommes convaincus de la justesse, de la consistance et de la pertinence de l’offre politique. Nous sommes à l’Asma parce que nous croyons en son organisation, en sa structuration, en la discipline interne qui y règne. Nous sommes à l’Asma parce que nous croyons à son émergence dans la vie politique au Mali », a indiqué Sidi Mohamed Siby, président du MPCR.



A en croire M. Siby, ce choix pour Asma s’explique également par le leadership brillant, vigilant et rassurant de son président en la personne de Soumeylou Boubeye Maïga, l’actuel Premier ministre.



L’agrandissement du parti étant au cœur des préoccupations des leaders de l’Asma /CFP, le vice-président du parti, Baba Cissé, a ainsi rassuré les nouveaux venus qu’ils ne regretteront pas d’avoir pris une telle décision.



Il a ensuite fait savoir toute sa joie à accueillir ce mouvement en entier qui est très significatif pour le parti en cette année 2018 où toutes les élections doivent se tenir notamment les élections présidentielle, législatives et régionales.



Toutefois, le mouvement qui avait accompli plusieurs activités en faveur de la citoyenneté comme les conférences sur l’achat des consciences lors des élections afin que les gens puissent voter librement en plus d’autre actions entend conserver ses activités citoyennes.

Dans cette perspective, les adhérents ont invité l'Asma d’être davantage aux côtés du bas peuple, à l’écoute du pays profond en multipliant les sorties à l’intérieur, en échangeant avec les groupes de femmes et de jeunes, les leaders d’opinion et les Maliens de l’extérieur pour s’imprégner des différentes préoccupations. Il a rassuré les représentants dudit mouvement, venus des six Communes du district de Bamako et du cercle de Bougouni d’œuvrer pour la bonne santé du parti.

L’Asma/CFPde a maintenant plus de 300 conseillers et quatre députés.

Mariam Coulibaly