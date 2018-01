Le premier ministre SOUMEYLOU BOUBEYE MAÏGA a reçu en audience, ce mardi 23 janvier 2018, une délégation de la fondation BILL AND MELINDA GATES - abamako.com

Le Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga a reçu, ce mardi 23 janvier, en audience une délégation de la Fondation Bill and Belinda Gates conduite par le ministre de la Santé et de l’hygiène publique Professer Samba Sow, nouveau lauréat du Prix First Global Champion de la même fondation.



La délégation de la Fondation Bill and Belinda Gates était venue rendre une visite de courtoisie au Premier ministre et partager avec lui ses projets de partenariat dans le domaine de la santé et des nouvelles technologies pour le Mali.



Bamako, le 23 janvier 2018